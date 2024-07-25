Сегодня, 07:00
В четверг, 25 июля, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже пройдут первые матчи в турнирах женщин по футболу и гандболу. За день до церемонии открытия соревнования также начнутся в стрельбе из лука. В регби мужские сборные определят четвертьфиналистов и затем полуфиналистов.
Приводим расписание событий на Олимпиаде сегодня. Время начала игр и соревнований — московское.
10.00. Женщины. Групповой турнир. Словения — Дания
12.00. Женщины. Групповой турнир. Нидерланды — Ангола
15.00. Женщины. Групповой турнир. Испания — Бразилия
17.00. Женщины. Групповой турнир. Германия — Корея
20.00. Женщины. Групповой турнир. Венгрия — Франция
22.00. Женщины. Групповой турнир. Норвегия — Швеция
10.30. Женщины. Личное первенство. Посев
15.15. Мужчины. Личное первенство. Посев
15.00. Мужчины. Групповой турнир. Самоа — Кения
15.30. Мужчины. Групповой турнир. Аргентина — Австралия
16.00. Мужчины. Групповой турнир. США — Уругвай
16.30. Мужчины. Групповой турнир. Фиджи — Франция
17.00. Мужчины. Групповой турнир. ЮАР — Япония
17.30. Мужчины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Ирландия
22.00. Мужчины. 1/4 финала
22.30. Мужчины. 1/4 финала
23.00. Мужчины. 1/4 финала
23.30. Мужчины. 1/4 финала
18.00. Женщины. Групповой турнир. Канада — Новая Зеландия, Испания — Япония
20.00. Женщины. Групповой турнир. Германия — Австралия, Нигерия — Бразилия
22.00. Женщины. Групповой турнир. Франция — Колумбия, США — Замбия
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала.