В субботу, 27 июля, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже пройдет первый медальный день.

На Олимпиаде стартуют российские теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Елена Веснина, пловец Евгений Сомов, велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица.

Приводим расписание событий на Олимпиаде сегодня. Время начала игр и соревнований — московское.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 27 июля (суббота)

Бадминтон

9.30 Матчи группового турнира

15.00 Матчи группового турнира

20.30 Матчи группового турнира

Волейбол

10.00 Мужчины. Групповой турнир. Япония — Германия.

14.00 Мужчины. Групповой турнир. Италия — Бразилия

18.00 Мужчины. Групповой турнир. Польша — Египет

22.00 Мужчины. Групповой турнир. США — Аргентина

Гандбол

10.00 Мужчины. Групповой турнир. Испания — Словения

12.00 Мужчины. Групповой турнир. Венгрия — Египет

15.00 Мужчины. Групповой турнир. Хорватия — Япония

17.00 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Аргентина

20.00 Мужчины. Групповой турнир. Германия — Швеция

22.00 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Франция

Фехтование

11.00 Женщины. Шпага. 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала.

11.25 Мужчины. Сабля. 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала

20.00 Женщины. Шпага. 1/2 финала

20.50 Мужчины. Сабля. 1/2 финала

21.40 Женщины. Шпага. Бой за 3-е место

22.05 Мужчины. Сабля. Бой за 3-е место

22.30 Женщины. Шпага. Финал

22.55 Мужчины. Сабля. Финал

Стрельба

11.30 Микст. Пневматическая винтовка. 10 м. Финал

Хоккей на траве

11.00 Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — Испания

11.30 Мужчины. Групповой турнир. Бельгия — Ирландия

13.45 Мужчины. Групповой турнир. Нидерланды — ЮАР

14.15 Мужчины. Групповой турнир. Австралия — Аргентина

18.00 Мужчины. Групповой турнир. Германия — Франция

20.30 Мужчины. Групповой турнир. Индия — Новая Зеландия

20.45 Женщины. Групповой турнир. Аргентина — США

21.15 Женщины. Групповой турнир. Нидерланды — Франция

Баскетбол

12.00 Мужчины. Групповой турнир. Австралия — Испания

14.30 Мужчины. Групповой турнир. Германия — Япония

18.15 Мужчины. Групповой турнир. Франция -Бразилия

22.00 Мужчины. Групповой турнир. Греция — Канада

Плавание

12.00 Женщины. 100 м, баттерфляй. Предварительные заплывы

Женщины. 400 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

Мужчины. 100 м, брасс. Предварительные заплывы. Россияне: Евгений Сомов.

Мужчины. 400 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

Мужчины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

21.30 Женщины. 100 м, баттерфляй. Полуфиналы

21.52 Женщины. 400 м, вольный стиль. Финал

22.12 Мужчины. 100 м, брасс. Полуфиналы

22.34 Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. Финал

Прыжки в воду

12.00 Женщины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки. Финал

Теннис

13.00 Матчи первого круга

14.00 Женщины. Одиночный разряд. Элизабет Коччаретто (Италия) — Диана Шнайдер

16.00 Женщины. Парный разряд. Екатерина Александрова/Елена Веснина — Каролина Мухова/Луиза Носкова (Чехия)

17.30 Мужчины. Одиночный разряд. Ринки Хидзиката (Австралия) — Даниил Медведев

Мужчины. Одиночный разряд. Стен Вавринка (Швейцария) — Павел Котов

Водное поло

15.00 Женщины. Групповой турнир. Нидерланды — Венгрия

16.35 Женщины. Групповой турнир. Греция — США

19.30 Женщины. Групповой турнир. Испания — Франция

21.05 Женщины. Групповой турнир. Австралия — Китай

Пляжный волейбол

15.00 Матчи группового турнира

Велоспорт

15.30 Женщины. Шоссе. Индивидуальная гонка. Финал. Россияне: Тамара Дронова

17.32 Мужчины. Шоссе. Индивидуальная гонка. Финал. Россияне: Глеб Сырица

Настольный теннис

16.00 Матчи первого круга

21.00 Матчи первого круга

Футбол

16.00 Мужчины. Групповой турнир. Аргентина — Ирак

Мужчины. Групповой турнир. Доминиканская Республика — Испания

18.00 Мужчины. Групповой турнир. Украина — Марокко

Мужчины. Групповой турнир. Узбекистан — Египет

20.00 Мужчины. Групповой турнир. Новая Зеландия — США

Мужчины. Групповой турнир. Израиль — Парагвай

22.00 Мужчины. Групповой турнир. Франция — Гвинея

Мужчины. Групповой турнир. Япония — Мали

Бокс

16.30 Женщины, до 54 кг. 1/16 финала

17.18 Женщины, до 60 кг. 1/16 финала

18.06 Мужчины, до 63,5 кг. 1/16 финала

18.38 Мужчины, до 80 кг. 1/16 финала

Регби-7

16.30 Мужчины. 1/2 финала

17.30 Мужчины. 1/2 финала

20.00 Мужчины. Матч за 3-е место

20.45 Мужчины. Финал

Дзюдо

17.00 Женщины, до 48 кг. Финальный раунд

Мужчины, до 60 кг. Финальный раунд

Скейтбординг

18.00 Мужчины. Мужчины. Стрит. Финал

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 27 июля.