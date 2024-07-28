Сегодня, 06:00
В воскресенье, 28 июля, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже второй медальный день.
На Олимпиаде продолжается теннисный турнир — накануне из россиян свой матч первого круга провел только Даниил Медведев, а Павел Котов, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Елена Веснина не вышли на корты из-за дождя.
В воскресенье первый матч в Париже проведет звездная команда мужской сборной США по баскетболу. Ее соперник — Сербия.
Приводим расписание событий на Олимпиаде сегодня. Время начала игр и соревнований — московское.
9.30 Матчи группового турнира
15.00 Матчи группового турнира
20.30 Матчи группового турнира
10.00 Женщины. Групповой турнир. Бразилия — Венгрия
13.00 Женщины. Групповой турнир. Корея — Словения
15.00 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Германия
17.00 Женщины. Групповой турнир. Дания — Норвегия
20.00 Женщины. Групповой турнир. Ангола — Испания
22.00 Женщины. Групповой турнир. Франция — Нидерланды
10.00 Женщины. Групповой турнир. Италия — Доминиканская Республика
14.00 Женщины. Групповой турнир. Польша — Япония
18.00 Мужчины. Групповой турнир. Франция — Сербия
22.00 Мужчины. Групповой турнир. Словения — Канада
10.00 Матчи группового турнира
10.30 Мужчины. Пневматический пистолет. 10 м. Финал
13.00 Женщины. Пневматический пистолет. 10 м. Финал
10.30 Женщины. Командное первенство. 1/8 финала
15.15 Женщины. Командное первенство. 1/4 финала
16.47 Женщины. Командное первенство. 1/2 финала
17.48 Женщины. Командное первенство. Матч за 3-е место
18.11 Женщины. Командное первенство. Финал
11.00 Мужчины. Шпага. 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала.
11.25 Женщины. Рапира. 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала
20.00 Женщины. Рапира. 1/2 финала
21.00 Мужчины. Шпага. 1/2 финала
21.40 Женщины. Рапира. Бой за 3-е место
22.20 Мужчины. Шпага. Бой за 3-е место
22.45 Женщины. Рапира. Финал
23.15 Мужчины. Шпага. Финал
11.00 Женщины. Групповой турнир. Бельгия — Китай
11.30 Женщины. Групповой турнир. Германия — Япония
13.45 Женщины. Групповой турнир. Австралия — ЮАР
14.15 Женщины. Групповой турнир. Великобритания — Испания
18.00 Мужчины. Групповой турнир. Германия — Испания
18.30 Мужчины. Групповой турнир. Бельгия — Новая Зеландия
20.45 Мужчины. Групповой турнир. Нидерланды — Франция
21.15 Мужчины. Групповой турнир. ЮАР — Великобритания
11.30 Мужчины. Групповой турнир. Австралия — Испания
13.05 Мужчины. Групповой турнир. Сербия — Япония
16.00 Мужчины. Групповой турнир. Италия — США
17.35 Мужчины. Групповой турнир. Хорватия — Черногория
20.30 Мужчины. Групповой турнир. Франция — Венгрия
22.05 Мужчины. Групповой турнир. Румыния — Греция
12.00 Мужчины. Групповой турнир. Южный Судан — Пуэрто-Рико
14.30 Женщины. Групповой турнир. Испания — Китай
18.15 Мужчины. Групповой турнир. Сербия — США
22.00 Женщины. Групповой турнир. Сербия — Пуэрто-Рика
12.00 Мужчины, до 51 кг. 1/16 финала
12.16 Мужчины, до 57 кг. 1/16 финала
12.32 Мужчины, до 71 кг. 1/16 финала
13.04 Мужчины, до 92 кг. 1/8 финала
13.36 Женщины, до 50 кг. 1/16 финала
14.08 Женщины, до 66 кг. 1/16 финала
13.00 Матчи первого круга
Женщины. Одиночный разряд. Екатерина Александрова — Юэ Юань (Китай)
Женщины. Одиночный разряд.Диана Шнайдер — Элизабетта Кочаретто (Италия)
не ранее16.00 Мужчины. Одиночный разряд. Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили)
не ранее17.30 Женщины. Одиночный разряд. Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша)
не ранее 17.30 Мужчины. Одиночный разряд. Стен Вавринка (Швейцария) — Павел Котов
15.10 Женщины. Маунтинбайк кросс. Финал
16.30 Женщины. Групповой турнир. Ирландия — Великобритания
17.00 Женщины. Групповой турнир. Австралия — ЮАР
17.30 Женщины. Групповой турнир. США — Япония
18.00 Женщины. Групповой турнир. Франция — Бразилия
18.30 Женщины. Групповой турнир. Фиджи — Канада
19.00 Женщины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Китай
20.00 Женщины. Групповой турнир. Ирландия — ЮАР
20.30 Женщины. Групповой турнир. Австралия — Великобритания
21.00 Женщины. Групповой турнир. США — Бразилия
21.30 Женщины. Групповой турнир. Франция — Япония
22.00 Женщины. Групповой турнир. Фиджи — Китай
22.30 Женщины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Канада
17.00 Женщины, до 52 кг. Финальный раунд
Мужчины, до 66 кг. Финальный раунд
Стрельба из лука
17.48 Женщины. Командное первенство. Матч за 3-е место
18.11 Женщины. Командное первенство. Финал
18.00 Женщины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Колумбия
Женщины. Групповой турнир. Бразилия — Япония
20.00 Женщины. Групповой турнир. Австралия — Замбия
Женщины. Групповой турнир. Испания — Нигерия
22.00 Женщины. Групповой турнир. Франция — Канада
Женщины. Групповой турнир. США — Германия
18.00 Женщины. Мужчины. Стрит. Финал
Гребной слалом
18.45 Женщины. Байдарка-одиночка. Финал
21.30 Мужчины. 400 м, комплекс. Финал
21.45 Женщины. 100 м, баттерфляй. Финал
22.44 Мужчины. 100 м, брасс. Финал
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в воскресенье, 28 июля.