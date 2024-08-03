В Париже восьмой медальный день летней Олимпиады 2024

В субботу, 3 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже восьмой медальный день.

Продолжается розыгрыш медалей в плавании и легкой атлетике, матчи предварительных раундов в баскетболе, волейболе у женщин и гандболе у мужчин. Россияне примут участие в соревновании велогонщиков на шоссе, где стартует Глеб Сырица.

Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 3 августа, суббота

Дзюдо

9.00 Смешанные команды. Предварительный раунд

Смешанные команды. 1/8 финала

10.40 Смешанные команды. 1/4 финала

12.15 Смешанные команды. Полуфиналы

17.00 Смешанные команды. Финальная стадия

Бадминтон

9.30 Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

16.00 Женщины. Парный разряд. За 3-е место

17.10 Женщины. Парный разряд. Финал

Волейбол

Женщины. Групповой турнир

10.00 Нидерланды — Доминиканская Республика

14.00 Япония — Кения

18.00 Польша — Италия

22.00 Канада — Сербия

Пляжный волейбол

10.00 Мужчины. Матчи группового турнира

12.00 Женщины. Матчи группового турнира

19.00 Женщины. Стыковые матчи

Мужчины. Стыковые матчи

Гандбол

Мужчины. Групповой турнир

10.00 Венгрия — Дания

12.00 Аргентина — Франция

15.00 Хорватия — Швеция

17.00 Германия — Испания

20.00 Япония — Словения

22.00 Норвегия — Египет

Гольф

10.00 Мужчины. Раунд 3

Стендовая стрельба

10.00 Мужчины. Скит. Квалификация. День 2

10.00 Женщины. Скит. Квалификация. День 1

Стрельба

10.30 Женщины. Пистолет, 25 м. Финал

16.30 Мужчины. Скит. Финал

Стрельба из лука

10.30 Женщины. Личное первенство. 1/8 финала

14.00 Женщины. Личное первенство. 1/4 финала

14.52 Женщины. Личное первенство. 1/2 финала

15.33 Женщины. Личное первенство. За 3-е место

15.46 Женщины. Личное первенство. Финал

Конный спорт

11.00 Командная выездка. Финал

Легкая атлетика

11.05 Мужчины. Десятиборье. 110 м с барьерами

11.10 Мужчины. Прыжки с шестом. Квалификация

11.35 Мужчины. 100 м. Предварительные забеги

11.55 Мужчины. Десятиборье. Метание диска. Группа А

12.20 Женщины. 800 м. Утешительные забеги

12.55 Мужчины. 100 м. Раунд 1

13.05 Мужчины. Десятиборье. Метание диска. Группа Б

14.40 Мужчины. Десятиборье. Прыжок с шестом

20.10 Мужчины. Десятиборье. Метание копья. Группа А

20.15 Мужчины. 1500 м. Утешительные забеги

20.35 Мужчины. Толкание ядра. Финал

20.50 Женщины. 100 м. Полуфиналы

21.10 Мужчины. Десятиборье. Метание копья. Группа Б

21.20 Женщины. Тройной прыжок. Финал

21.55 Микст. Эстафета 4x400 м. Финал

22.20 Женщины. 100 м. Финал

22.45 Мужчины. Десятиборье. 1500 м

Академическая гребля

11.18 Женщины. Одиночки. Финал

11.30 Мужчины. Одиночки. Финал

11.50 Женщины. Восьмёрки. Финал

12.10 Мужчины. Восьмёрки. Финал

Водное поло

Мужчины. Групповой турнир

11.30 Испания — Япония

13.05 Хорватия — Греция

16.00 Австралия — Венгрия

17.35 Черногория — США

20.30 Сербия — Франция

22.05 Италия — Румыния

Хоккей на траве

Женщины. Групповой турнир

11.00 Великобритания — Аргентина

11.30 Нидерланды — Япония

13.45 Австралия — Испания

14.15 США — ЮАР

18.00 Китай — Франция

20.45 Германия — Бельгия

Велоспорт

12.00 Мужчины. Шоссе. Групповая гонка

Плавание

12.00 Женщины. 50 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

12.25 Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

13.33 Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы

13.44 Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы

21.30 Мужчины. 100 м, баттерфляй. Финал

21.37 Женщины. 50 м, вольный стиль. Полуфиналы

22.01 Женщины. 200 м, комплекс. Финал

22.08 Женщины. 800 м, вольный стиль. Финал

22.34 Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

Баскетбол

Женщины. Групповой турнир

12.00 Китай — Пуэрто-Рико

14.30 Сербия — Испания

Мужчины. Групповой турнир

18.15 Пуэрто-Рико — США

22.00 Сербия — Южный Судан

Теннис

13.00 Мужчины. Парный разряд. За 3-е место

Мужчины. Одиночный разряд. За 3-е место

Женщины. Одиночный разряд. Финал

Мужчины. Парный разряд. Финал

Парусный спорт

13.00 Мужчины. Лазер (ILCA 7). Гонки 5-6

Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Гонка 5-6

Микст. Накра 17. Гонки 1-3

Микст. 470. Гонка 3-4

16.40 Женщины. Виндсерфинг. 1/4 финала

Фехтование

14.00 Женщины. Командная сабля. 1/4 финала

16.20 Женщины. Командная сабля. 1/2 финала

20.00 Женщины. Командная сабля. За 3-е место

21.00 Женщины. Командная сабля. Финал

Настольный теннис

14.30 Женщины. Одиночный разряд. За 3-е место

15.30 Женщины. Одиночный разряд. Финал

Футбол

Женщины. 1/4 финала

16.00 США — Япония

18.00 Испания — Колумбия

20.00 Канада — Германия

22.00 Франция — Бразилия

Бокс

16.30 Мужчины. До 57 кг. Четвертьфиналы

17.02 Мужчины. До 71 кг. Четвертьфиналы

17.34 Женщины. До 50 кг. Четвертьфиналы

18.06 Женщины. До 66 кг. Четвертьфиналы

18.38 Женщины. До 60 кг. Полуфиналы

Гребной слалом

16.30 Женщины. Экстрим-слалом. Раунд 1

17.40 Мужчины. Экстрим-слалом. Раунд 1

19.05 Женщины. Экстрим-слалом. Утешительные заезды

19.45 Мужчины. Экстрим-слалом. Утешительные заезды

Спортивная гимнастика

16.30 Мужчины. Вольные упражнения. Финал

17.20 Женщины. Опорный прыжок. Финал

18.16 Мужчины. Конь. Финал

Баскетбол 3х3

Женщины. Групповой турнир

18.30 Канада — Азербайджан

19.00 Испания — Германия

19.35 Франция — Австралия

20.05 Китай — США

22.30 Женщины. Плей-ин

23.05 Женщины. Плей-ин

Серфинг

20.00 Мужчины. Полуфиналы

22.24 Мужчины. За 3-е место

23.00 Мужчины. Финал

23.36 Женщины. За 3-е место

0.12 Женщины. Финал

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа.