Сегодня, 06:30
В субботу, 3 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже восьмой медальный день.
Продолжается розыгрыш медалей в плавании и легкой атлетике, матчи предварительных раундов в баскетболе, волейболе у женщин и гандболе у мужчин. Россияне примут участие в соревновании велогонщиков на шоссе, где стартует Глеб Сырица.
Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.
9.00 Смешанные команды. Предварительный раунд
Смешанные команды. 1/8 финала
10.40 Смешанные команды. 1/4 финала
12.15 Смешанные команды. Полуфиналы
17.00 Смешанные команды. Финальная стадия
9.30 Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала
16.00 Женщины. Парный разряд. За 3-е место
17.10 Женщины. Парный разряд. Финал
Женщины. Групповой турнир
10.00 Нидерланды — Доминиканская Республика
14.00 Япония — Кения
18.00 Польша — Италия
22.00 Канада — Сербия
10.00 Мужчины. Матчи группового турнира
12.00 Женщины. Матчи группового турнира
19.00 Женщины. Стыковые матчи
Мужчины. Стыковые матчи
Мужчины. Групповой турнир
10.00 Венгрия — Дания
12.00 Аргентина — Франция
15.00 Хорватия — Швеция
17.00 Германия — Испания
20.00 Япония — Словения
22.00 Норвегия — Египет
10.00 Мужчины. Раунд 3
10.00 Мужчины. Скит. Квалификация. День 2
10.00 Женщины. Скит. Квалификация. День 1
10.30 Женщины. Пистолет, 25 м. Финал
16.30 Мужчины. Скит. Финал
10.30 Женщины. Личное первенство. 1/8 финала
14.00 Женщины. Личное первенство. 1/4 финала
14.52 Женщины. Личное первенство. 1/2 финала
15.33 Женщины. Личное первенство. За 3-е место
15.46 Женщины. Личное первенство. Финал
11.00 Командная выездка. Финал
11.05 Мужчины. Десятиборье. 110 м с барьерами
11.10 Мужчины. Прыжки с шестом. Квалификация
11.35 Мужчины. 100 м. Предварительные забеги
11.55 Мужчины. Десятиборье. Метание диска. Группа А
12.20 Женщины. 800 м. Утешительные забеги
12.55 Мужчины. 100 м. Раунд 1
13.05 Мужчины. Десятиборье. Метание диска. Группа Б
14.40 Мужчины. Десятиборье. Прыжок с шестом
20.10 Мужчины. Десятиборье. Метание копья. Группа А
20.15 Мужчины. 1500 м. Утешительные забеги
20.35 Мужчины. Толкание ядра. Финал
20.50 Женщины. 100 м. Полуфиналы
21.10 Мужчины. Десятиборье. Метание копья. Группа Б
21.20 Женщины. Тройной прыжок. Финал
21.55 Микст. Эстафета 4x400 м. Финал
22.20 Женщины. 100 м. Финал
22.45 Мужчины. Десятиборье. 1500 м
11.18 Женщины. Одиночки. Финал
11.30 Мужчины. Одиночки. Финал
11.50 Женщины. Восьмёрки. Финал
12.10 Мужчины. Восьмёрки. Финал
Мужчины. Групповой турнир
11.30 Испания — Япония
13.05 Хорватия — Греция
16.00 Австралия — Венгрия
17.35 Черногория — США
20.30 Сербия — Франция
22.05 Италия — Румыния
Женщины. Групповой турнир
11.00 Великобритания — Аргентина
11.30 Нидерланды — Япония
13.45 Австралия — Испания
14.15 США — ЮАР
18.00 Китай — Франция
20.45 Германия — Бельгия
12.00 Мужчины. Шоссе. Групповая гонка
12.00 Женщины. 50 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
12.25 Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
13.33 Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы
13.44 Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Предварительные заплывы
21.30 Мужчины. 100 м, баттерфляй. Финал
21.37 Женщины. 50 м, вольный стиль. Полуфиналы
22.01 Женщины. 200 м, комплекс. Финал
22.08 Женщины. 800 м, вольный стиль. Финал
22.34 Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
Женщины. Групповой турнир
12.00 Китай — Пуэрто-Рико
14.30 Сербия — Испания
Мужчины. Групповой турнир
18.15 Пуэрто-Рико — США
22.00 Сербия — Южный Судан
13.00 Мужчины. Парный разряд. За 3-е место
Мужчины. Одиночный разряд. За 3-е место
Женщины. Одиночный разряд. Финал
Мужчины. Парный разряд. Финал
13.00 Мужчины. Лазер (ILCA 7). Гонки 5-6
Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Гонка 5-6
Микст. Накра 17. Гонки 1-3
Микст. 470. Гонка 3-4
16.40 Женщины. Виндсерфинг. 1/4 финала
14.00 Женщины. Командная сабля. 1/4 финала
16.20 Женщины. Командная сабля. 1/2 финала
20.00 Женщины. Командная сабля. За 3-е место
21.00 Женщины. Командная сабля. Финал
14.30 Женщины. Одиночный разряд. За 3-е место
15.30 Женщины. Одиночный разряд. Финал
Женщины. 1/4 финала
16.00 США — Япония
18.00 Испания — Колумбия
20.00 Канада — Германия
22.00 Франция — Бразилия
16.30 Мужчины. До 57 кг. Четвертьфиналы
17.02 Мужчины. До 71 кг. Четвертьфиналы
17.34 Женщины. До 50 кг. Четвертьфиналы
18.06 Женщины. До 66 кг. Четвертьфиналы
18.38 Женщины. До 60 кг. Полуфиналы
16.30 Женщины. Экстрим-слалом. Раунд 1
17.40 Мужчины. Экстрим-слалом. Раунд 1
19.05 Женщины. Экстрим-слалом. Утешительные заезды
19.45 Мужчины. Экстрим-слалом. Утешительные заезды
16.30 Мужчины. Вольные упражнения. Финал
17.20 Женщины. Опорный прыжок. Финал
18.16 Мужчины. Конь. Финал
Женщины. Групповой турнир
18.30 Канада — Азербайджан
19.00 Испания — Германия
19.35 Франция — Австралия
20.05 Китай — США
22.30 Женщины. Плей-ин
23.05 Женщины. Плей-ин
20.00 Мужчины. Полуфиналы
22.24 Мужчины. За 3-е место
23.00 Мужчины. Финал
23.36 Женщины. За 3-е место
0.12 Женщины. Финал
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа.