В Париже пятый медальный день летней Олимпиады 2024

В среду, 31 июля, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже пятый медальный день.

Оставшиеся российские теннисисты продолжат выступление в олимпийском турнире. Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проводят матчи третьего круга одиночного разряда у мужчин, а Мирра Андреева / Диана Шнайдер — второго круга в парах у женщин.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 31 июля, среда

Серфинг

3.12 Мужчины. За 3-е место

3.53 Женщины. За 3-е место

4.34 Мужчины. Финал

5.15 Женщины. Финал

Триатлон

9.00 Женщины. Финал

11.45 Мужчины. Финал

Бадминтон

9.30 Женщины. Одиночный разряд. Матчи группового турнира

Мужчины. Парный разряд. Матчи группового турнира

10.20 Мужчины. Одиночный разряд. Матчи группового турнира

20.30 Микст. 1/4 финала

Пляжный волейбол

10.00 Мужчины. Матчи группового турнира

11.00 Женщины. Матчи группового турнира

Гандбол

Мужчины. Групповой турнир

10.00 Норвегия — Венгрия

12.00 Хорватия — Германия

15.00 Испания — Япония

17.00 Словения — Швеция

20.00 Франция — Египет

22.00 Дания — Аргентина

Волейбол

Мужчины. Групповой турнир

10.00 Польша — Бразилия

14.00 Япония — Аргентина

Женщины. Групповой турнир

18.00 США — Сербия

22.00 Польша — Кения

Стрельба

10.00 Мужчины. Винтовка из трех положений, 50 м. Квалификация

Стендовая стрельба

10.00 Женщины. Трап. Квалификация. День 2

16.30 Женщины. Трап. Финал

Стрельба из лука

13.00 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

13.26 Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

13.52 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала

14.05 Женщины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала

Академическая гребля

11.34 Мужчины. Двойки. Полуфиналы

11.54 Женщины. Двойки. Полуфиналы

12.14 Мужчины. Двойки парные, легкий вес. Полуфиналы

12.34 Женщины. Двойки парные, легкий вес. Полуфиналы

13.26 Мужчины. Четверки парные. Финал

13.38 Женщины. Четверки парные. Финал

Конный спорт

11.00 Командная выездка. День 2

11.00 Личная выездка. День 2

Хоккей на траве

Женщины. Групповой турнир

11.00 Аргентина — Испания

11.30 ЮАР — Великобритания

13.45 Франция — Германия

14.15 Австралия — США

18.00 Бельгия — Япония

21.15 Нидерланды — Китай

Мужчины. Групповой турнир

18.30 Германия — Нидерланды

20.45 Испания — ЮАР

Дзюдо

11.00 Женщины, до 70 кг. Предварительные стадии

Мужчины, до 90 кг. Предварительные стадии

17.00 Женщины, до 70 кг. Финальные стадии

Мужчины, до 90 кг. Финальные стадии

Настольный теннис

11.00 Женщины. Одиночный разряд. Матчи группового турнира

Мужчины. Одиночный разряд. Матчи группового турнира

16.00 Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала

Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала

Бокс

12.32 Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала

12.00 Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала

13.04 Женщины. До 75 кг. 1/8 финала

14.08 Женщины. До 60 кг. 1/4 финала

Баскетбол

Женщины. Групповой турнир

12.00 Пуэрто-Рико — Испания

14.30 Китай — Сербия

Мужчины. Групповой турнир

18.15 Пуэрто-Рико — Сербия

22.00 США — Южный Судан

Прыжки в воду

12.00 Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал

Плавание

12.00 Женщины. 200 м, брасс. Предварительные заплывы

12.21 Мужчины. 200 м, спина. Предварительные заплывы

12.46 Женщины. 200 м, баттерфляй. Предварительные заплывы

21.30 Женщины. 100 м, вольный стиль. Финал

21.36 Мужчины. 200 м, баттерфляй. Финал

21.43 Женщины. 200 м, баттерфляй. Полуфинал

22.07 Женщины. 1500 м, вольный стиль. Финал

22.37 Мужчины. 200 м, спина. Полуфинал

22.51 Женщины. 200 м, брасс. Полуфинал

23.15 Мужчины. 200 м, брасс. Финал

23.22 Мужчины. 100 м, вольный стиль. Финал

Парусный спорт

13.00 Женщины. Виндсерфинг. Гонки 8-12

Мужчины. Виндсерфинг. Гонки 7-11

Женщины. Скифф. Гонки 10-12

Мужчины. Скифф. Гонки 10-12

Теннис

13.00 Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Женщины. Парный разряд. Второй круг и 1/4 финала

Микст. 1/4 финала

Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг

Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала

не ранее 14.30 Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг. Роман Сафиуллин — Карлос Алькарас (Испания)

не ранее 16.00 Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев

не ранее 16.00 Женщины. Парный разряд. Второй круг. Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева / Диана Шнайдер

Велоспорт

14.10 Женщины. BMX-фристайл. Парк. Финал

15.44 Мужчины. BMX-фристайл. Парк. Финал

Фехтование

14.30 Мужчины. Командная сабля. 1/4 финала

16.50 Мужчины. Командная сабля. Полуфиналы

20.30 Мужчины. Командная сабля. За 3-е место

21.30 Мужчины. Командная сабля. Финал

Водное поло

Женщины. Групповой турнир

15.00 Нидерланды — Австралия

16.35 Канада — Китай

19.30 Группа B. 3 тур. Италия — США

21.05 Испания — Греция

Гребной слалом

16.30 Женщины. Каноэ-одиночки. Полуфинал

18.25 Женщины. Каноэ-одиночки. Финал

Футбол

Женщины. Групповой турнир

18.00 Япония — Нигерия

18.00 Бразилия — Испания

20.00 Замбия — Германия

20.00 Австралия — США

22.00 Новая Зеландия — Франция

22.00 Колумбия — Канада

Спортивная гимнастика

18.30 Мужчины. Личное многоборье. Финал

Баскетбол 3х3

18.30 Австралия — Германия

19.00 Канада — Китай

19.35 Латвия — Нидерланды

20.05 Сербия — Китай

22.00 Испания — Франция

22.30 США — Азербайджан

23.05 Литва — Франция

23.35 США — Польша

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в среду, 31 июля.