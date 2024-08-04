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Париж-2024

Сегодня, 06:00

Расписание Олимпиады 4 августа: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции

В Париже девятый медальный день летней Олимпиады 2024
Мирра Андреева и Диана Шнайдер на Олимпиаде в Париже.
Фото Global Look Press
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В воскресенье, 4 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже девятый медальный день.

В теннисном турнире Олимпиады пройдут финалы женских пар и мужчин. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер разыграют золото с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини, а в мужском одиночном разряде в решающей игре встретятся серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

В командной велогонке женщин выступят две россиянки — Тамара Дронова и Алена Иванченко.

В Париже завершается розыгрыш медалей в плавании и продолжается в легкой атлетике. В бассейне в том числе пройдут финалы двух комбинированных эстафет 4х100 м, на стадионе — в женской высоте и на мужской 100-метровке.

Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 4 августа, воскресенье

Бадминтон

9.30 Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала

Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала

16.00 Мужчины. Парный разряд. За 3-е место

17.10 Мужчины. Парный разряд. Финал

Волейбол

Женщины. Групповой турнир

10.00 Италия — Турция

14.00 Франция — США

18.00 Китай — Сербия

22.00 Бразилия — Польша

Гольф

10.00 Мужчины. Раунд 4

Гандбол

Мужчины. Групповой турнир

10.00 Швеция — Япония

12.00 Египет — Аргентина

15.00 Германия — Словения

17.00 Венгрия — Франция

20.00 Дания — Норвегия

22.00 Испания — Хорватия

Пляжный волейбол

10.00 Женщины. 1/8 финала

10.00 Мужчины. 1/8 финала

Стрельба

10.00 Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м. Квалификация

14.00 Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м. Квалификация

Стендовая стрельба

10.30 Женщины. Скит. Квалификация. День 2

16.30 Женщины. Скит. Финал

Стрельба из лука

10.30 Мужчины. Личное первенство. 1/8 финала

14.00 Мужчины. Личное первенство. 1/4 финала

14.52 Мужчины. Личное первенство. Полуфинал

15.33 Мужчины. Личное первенство. За 3-е место

15.46 Мужчины. Личное первенство. Финал

Конный спорт

11.00 Личная выездка. Финал

Хоккей на траве

Мужчины. 1/4 финала

11.00 Индия — Великобритания

13.30 Бельгия — Испания

18.30 Нидерланды — Австралия

21.00 Германия — Аргентина

Легкая атлетика

11.05 Женщины. 3000 м с препятствиями. Раунд 1

11.20 Женщины. Метание молота. Квалификация, группа А

11.55 Женщины. 200 м. Раунд 1

12.00 Мужчины. Прыжки в длину. Квалификация

12.45 Женщины. Метание молота. Квалификация, группа Б

12.50 Мужчины. 110 м с барьерами. Раунд 1

13.35 Женщины. 400 м с барьерами. Раунд 1

20.05 Мужчины. 400 м. Раунд 1

20.55 Женщины. Прыжки в высоту. Финал

21.05 Мужчины. 100 м. Полуфинал

21.30 Мужчины. Метание молота. Финал

21.35 Женщины. 800 м. Полуфинал

22.10 Мужчины. 1500 м. Полуфинал

22.50 Мужчины. 100 м. Финал

Баскетбол

Женщины. Групповой турнир

12.00 Япония — Бельгия

14.30 Канада — Нигерия

18.15 Германия — США

22.00 Австралия — Франция

Бокс

12.00 Женщины, до 57 кг, до 75 кг. Четвертьфиналы

13.04 Женщины, до 54 кг. Полуфиналы

13.20 Мужчины, до 51 кг, до 63,5 кг, до 80 кг, до 92 кг. Полуфиналы

Фехтование

12.50 Мужчины. Командная рапира. 1/4 финала

15.50 Мужчины. Командная рапира. Полуфиналы

20.10 Мужчины. Командная рапира. За 3-е место

21.30 Мужчины. Командная рапира. Финал

Парусный спорт

13.00 Микст. Накра 17. Гонки 4-6

Мужчины. Лазер (ILCA 7). Гонки 7-8

Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Гонки 7-8

Мужчины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонки 1-4

Женщины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонки 1-4

Микст. 470. Гонки 5-6

Теннис

13.00 Женщины. Парный разряд. За 3-е место. Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия) — Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо (Испания)

не ранее 14.30 Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания)

не ранее 16.00 Женщины. Парный разряд. Финал. Сара Эррани / Ясмин Паолини (Италия) — Мирра Андреева / Диана Шнайдер

Настольный теннис

14.30 Мужчины. Одиночный разряд. За 3-е место

15.30 Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Велоспорт

15.00 Женщины. Шоссе. Групповая гонка

Водное поло

Женщины. Групповой турнир

15.00 Венгрия- Австралия

16.35 Италия — Испания

19.35 Канада — Нидерланды

21.05 Франция — Греция

Спортивная гимнастика

16.00 Мужчины. Кольца. Финал

16.40 Женщины. Разновысокие брусья. Финал

17.25 Мужчины. Опорный прыжок. Финал

Гребной слалом

16.30 Мужчины. Экстрим-слалом. Заезды

17.45 Женщины. Экстрим-слалом. Заезды

Баскетбол 3х3

Мужчины. Групповой турнир

18.30 Франция — Китай

19.00 Латвия — Польша

19.35 Сербия — Литва

20.05 США — Нидерланды

22.30 Плей-ин

23.05 Плей-ин

Плавание

19.30 Женщины. 50 м, вольный стиль. Финал

19.36 Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал

20.06 Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

20.26 Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в воскресенье, 4 августа.

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