Сегодня, 06:00
В понедельник, 5 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже десятый медальный день.
В футболе у мужчин пройдут полуфиналы Марокко — Испания и Франция — Египет. В мужском волейболе стартует плей-офф: состоятся четвертьфиналы Словения — Польша, Италия — Япония, Франция — Германия и США — Бразилия.
Продолжится розыгрыш медалей в легкой атлетике, в спортивной гимнастике пройдут новые финалы у мужчин и женщин. День должны открыть соревнования триатлонистов в смешанной эстафете.
Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.
09.00 Смешанная эстафета
Мужчины. 1/4 финала
10.00 Словения — Польша
14.00 Италия — Япония
18.00 Франция — Германия
22.00 США — Бразилия
10.00 Женщины. 1/8 финала
11.00 Мужчины. 1/8 финала
10.00 Микст. Скит. Квалификация
16.00 Микст. Скит. Финал
10.30 Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м. Финал
10.45 Женщины. Одиночный разряд. За 3-е место
11.55 Женщины. Одиночный разряд. Финал
15.30 Мужчины. Одиночный разряд. За 3-е место
16.40 Мужчины. Одиночный разряд. Финал
11.00 Женщины. Вышка 10 м. Квалификация
16.00 Женщины. Вышка 10 м. Полуфинал
11.00 Мужчины. Командный разряд
Женщины. Командный разряд
11.00 Мужчины. Боулдеринг и трудность. Полуфинал в боулдеринге
14.00 Женщины. Скорость. Квалификация
14.35 Женщины. Скорость. Квалификация на выбывание
Женщины. 1/4 финала
11.00 Австралия — Китай
13.30 Аргентина — Германия
18.30 Нидерланды — Великобритания
21.00 Бельгия — Испания
11.05 Мужчины. 400 м с барьерами. Раунд 1
11.10 Мужчины. Метание диска. Квалификация, группа А
11.40 Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация
11.50 Женщины. 400 м с барьерами. Утешительные забеги
12.20 Мужчины. 400 м. Утешительные забеги
12.35 Мужчины. Метание диска. Квалификация, группа Б
12.55 Женщины. 400 м. Раунд 1
13.50 Женщины. 200 м. Утешительные забеги
20.00 Мужчины. Прыжки с шестом. Финал
20.04 Мужчины. 3000 м с препятствиями. Раунд 1
20.55 Мужчины. 200 м. Раунд 1
21.30 Женщины. Метание диска. Финал
21.45 Женщины. 200 м. Полуфиналы
22.15 Женщины. 5000 м. Финал
22.47 Женщины. 800 м. Финал
12.45 Мужчины. Параллельные брусья. Финал
13.38 Женщины. Бревно. Финал
14.33 Мужчины. Перекладина. Финал
15.23 Женщины. Вольные упражнения. Финал
Мужчины. Групповой турнир
13.00 Венгрия — Сербия
14.35 Австралия — Япония
16.10 Греция — Италия
19.30 Хорватия — США
21.05 Франция — Испания
22.40 Румыния — Черногория
13.00 Мужчины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонка 5-8
Женщины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонки 5-8
Микст. Накра 17. Гонки 7-9
Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Гонки 9-10
Мужчины. Лазер (ILCA 7). Гонка 9-10
Микст. 470. Гонки 7-8
15.00 Личный конкур. Квалификация
16.00 Женщины, до 68 кг. 1/8 финала
17.20 Женщины, до 68 кг. 1/4 финала
22.40 Женщины, до 68 кг. 1/2 финала
16.00 Мужчины, до 130 кг. 1/8 финала
Мужчины, до 60 кг. Предварительный раунд
16.10 Мужчины, до 60 кг. 1/8 финала
17.20 Мужчины, до 60 кг. 1/4 финала
17.20 Мужчины, до 130 кг. 1/4 финала
22.00 Мужчины, до 60 кг. 1/2 финала
22.20 Мужчины, до 130 кг. 1/2 финала
16.30 Женщины. Экстрим-слалом. 1/4 финала
16.52 Мужчины. Экстрим-слалом. 1/4 финала
17.15 Женщины. Экстрим-слалом. 1/2 финала
17.28 Мужчины. Экстрим-слалом. 1/2 финала
17.55 Женщины. Экстрим-слалом. Финал
18.00 Мужчины. Экстрим-слалом. Финал
18.00 Женщины. Трек. Командный спринт. Квалификация
18.27 Мужчины. Трек. Командная гонка преследования. Квалификация
19.55 Женщины. Трек. Командный спринт. 1-й раунд
20.09 Мужчины. Трек. Командный спринт. Квалификация
20.59 Женщины. Трек. Командный спринт. Финал
18.30 Женщины. 1/2 финала
19.00 Мужчины. 1/2 финала
22.00 Женщины. Матч за 3-е место
22.30 Мужчины. Матч за 3-е место
23.00 Женщины. Финал
23.30 Мужчины. Финал
Мужчины. 1/2 финала
19.00 Марокко — Испания
22.00 Франция — Египет
20.00 Мужчины. Полуфиналы
21.12 Женщины. Полуфиналы
22.24 Мужчины. За 3-е место
23.05 Женщины. За 3-е место
23.46 Мужчины. Финал
0.27 Женщины. Финал
20.30 Группы. Техническая программа
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в понедельник, 5 августа.