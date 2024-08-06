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Париж-2024

Сегодня, 05:30

Расписание Олимпиады 6 августа: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции

В Париже одиннадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Фото Global Look Press
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Во вторник, 6 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже одиннадцатый медальный день.

В гребле на байдарках и каноэ выступят россияне — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.

В баскетбольном турнире среди мужчин пройдут четвертьфиналы: Германия — Греция, Сербия — Австралия, Франция — Канада и Бразилия — США.

В волейбольном турнире среди женщин состоятся игры 1/4 финала: Китай — Турция, Бразилия — Доминиканская Республика, США — Польша и Италия — Сербия.

В гандбольном турнире среди женщин будут сыграны четвертьфиналы: Дания — Нидерланды, Франция — Германия, Венгрия — Швеция и Норвегия — Бразилия.

Продолжится розыгрыш медалей в легкой атлетике и других видах спорта и дисциплинах.

Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 6 августа, вторник

Волейбол

Женщины. 1/4 финала

10.00 Китай — Турция

14.00 Бразилия — Доминиканская Республика

18.00 США — Польша

22.00 Италия — Сербия

Гребля на байдарках и каноэ

10.30 Мужчины. Байдарки-четверки 500 м. Заезды

11.00 Женщины. Байдарки-четверки 500 м. Заезды

11.30 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Заезды

12.00 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Заезды

12.30 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Заезды

13.10 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. Заезды

14.10 Мужчины. Байдарки-четверки 500 м. 1/4 финала

14.20 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. 1/4 финала

14.50 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. 1/4 финала

15.10 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. 1/4 финала

15.30 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. 1/4 финала

Гандбол

Женщины. 1/4 финала

10.30 Дания — Нидерланды

14.30 Франция — Германия

18.30 Венгрия — Швеция

22.30 Норвегия — Бразилия

Прыжки в воду

11.00 Мужчины. Трамплин 3 м. Квалификация

16.00 Женщины. Вышка 10 м. Финал

Конный спорт

11.00 Личный конкур. Финал

Настольный теннис

Женщины. Команды. 1/8 финала

11.00 США — Германия

Австралия — Тайвань

Мужчины. Команды. 1/8 финала

11.00 Китай — Индия

Хорватия — Корея

Легкая атлетика

11.05 Женщины. 1500 м. Раунд 1

11.20 Мужчины. Метание копья. Квалификация, группа А

11.50 Мужчины. 110 м с барьерами. Утешительные забеги

12.15 Женщины. Прыжки в длину. Квалификация

12.20 Женщины. 400 м. Утешительные забеги

12.50 Мужчины. Метание копья. Квалификация, группа Б

13.00 Мужчины. 400 м с барьерами. Утешительные забеги

13.30 Мужчины. 200 м. Утешительные забеги

20.35 Мужчины. 400 м. Полуфиналы

20.57 Женщины. Метание молота. Финал

21.07 Женщины. 400 м с барьерами. Полуфиналы

21.15 Мужчины. Прыжки в длину. Финал

21.50 Мужчины. 1500 м. Финал

22.14 Женщины. 3000 м с препятствиями. Финал

22.40 Женщины. 200 м. Финал

Баскетбол

Мужчины. 1/4 финала

12.00 Германия — Греция

15.30 Сербия — Австралия

19.00 Франция — Канада

22.30 Бразилия — США

Вольная борьба

12.00 Женщины, до 68 кг. Утешительный раунд

12.30 Женщины, до 50 кг. 1/8 финала

13.50 Женщины, до 50 кг. 1/4 финала

19.55 Женщины, до 50 кг. 1/2 финала

21.50 Женщины, до 68 кг. Финальная стадия

Греко-римская борьба

12.00 Мужчины, до 60 кг. Утешительный раунд

Мужчины, до 130 кг. Утешительный раунд

12.30 Мужчины, до 77 кг. 1/8 финала

Мужчины, до 97 кг. 1/8 финала

13.50 Мужчины, до 77 кг. 1/4 финала

Мужчины, до 97 кг. 1/4 финала

19.15 Мужчины, до 77 кг. 1/2 финала

Мужчины, до 97 кг. 1/2 финала

20.30 Мужчины, до 60 кг. Финальная стадия

21.05 Мужчины, до 130 кг. Финальная стадия

Парусный спорт

13.00 Женщины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонки 9-12

Мужчины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонки 9-12

Микст. 470. Гонки 9-10

Микст. Накра 17. Гонки 10-12

15.43 Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Финальная гонка

16.43 Мужчины. Лазер (ILCA 7). Финальная гонка

Скейтбординг

13.30 Женщины. Парк. Предварительные заезды

18.30 Женщины. Парк. Финал

Скалолазание

11.00 Женщины. Боулдеринг и трудность. Полуфинал в боулдеринге

14.00 Мужчины. Скорость. Квалификация

14.35 Мужчины. Скорость. Квалификация на выбывание

Хоккей на траве

Мужчины. 1/2 финала

15.00 Нидерланды — Испания

20.00 Германия — Индия

Водное поло

Женщины. 1/4 финала

15.00 Канада — Испания

16.35 Нидерланды — Италия

20.00 Австралия — Греция

21.35 Венгрия — США

Пляжный волейбол

18.00 Мужчины. 1/4 финала

Женщины. 1/4 финала

Велоспорт

18.30 Женщины. Трек. Командная гонка преследования. Квалификация

19.59 Мужчины. Трек. Командный спринт. 1-й раунд

20.14 Мужчины. Трек. Командная гонка преследования. 1-й раунд

21.05 Мужчины. Трек. Командный спринт. За 3-е место

21.10 Мужчины. Трек. Командный спринт. Финал

Футбол

Женщины. 1/2 финала

19.00 США — Германия

22.00 Бразилия — Испания

Синхронное плавание

20.30 Группы. Произвольная программа

Бокс

22.30 Мужчины. До 71 кг. 1/2 финала

23.02 Женщины. До 50 кг. 1/2 финала

23.34 Женщины. До 66 кг. 1/2 финала

0.06 Женщины. До 60 кг. Финал. Ян Вэнлу (Китай) — Келли Харрингтон (Ирландия)

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр во вторник, 6 августа.

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