Сегодня, 07:00
В четверг, 8 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже тринадцатый медальный день.
В соревнованиях гребцов выступят россияне — Алексей Коровашков и Захар Петров на каноэ-двойке, а Олеся Ромасенко — на каноэ-одиночке.
В турнире баскетболистов пройдут полуфиналы Франция — Германия и США — Сербия.
В турнире волейболисток будут сыграны матчи 1/2 финала Бразилия — США и Турция — Италия, гандболисток — полуфиналы Швеция — Франция и Норвегия — Дания.
Соревновательный день должен начаться со старта женщин в плавании на открытой воде. В программе также розыгрыш медалей в боксе, борьбе и легкой атлетике.
Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.
08.30 Женщины. Открытая вода. 10 км
10.00 Женщины. Раунд 2
10.09 Мужчины, до 68 кг. 1/8 финала
10.21 Женщины, до 57 кг. 1/8 финала
15.30 Мужчины, до 68 кг. 1/4 финала
15.40 Женщины, до 57 кг. 1/4 финала
17.11 Мужчины, до 68 кг. Полуфинал
17.24 Женщины, до 57 кг. Полуфинал
20.30 Мужчины, до 68 кг. Финальная стадия
20.40 Женщины, до 57 кг. Финальная стадия
11.00 Мужчины. Команды. 1/2 финала
16.00 Женщины. Команды. 1/2 финала
21.00 Женщины. Команды. 1/2 финала
11.00 Женщины. Трамплин 3 м. Полуфинал
16.00 Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
11.00 Женщины. Боулдеринг и трудность. Полуфинал в лазании на трудность
13.35 Мужчины. Скорость. 1/4 финала
13.46 Мужчины. Скорость. 1/2 финала
13.54 Мужчины. Скорость. Финал
11.00 Женщины. Личное многоборье. Квалификация
16.00 Женщины. Личное многоборье. Квалификация
11.05 Женщины. Семиборье. 100 м с барьерами
11.25 Женщины. Толкание ядра. Квалификация
11.35 Женщины. 100 м с барьерами. Утешительные забеги
12.05 Женщины. Семиборье. Прыжок в высоту
12.10 Женщины. Эстафета 4х100 м. Раунд 1
12.35 Мужчины. Эстафета 4х100 м. Раунд 1
13.00 Мужчины. 800 м. Утешительные забеги
20.35 Женщины. 1500 м. Полуфиналы
20.35 Женщины. Семиборье. Толкание ядра
21.00 Женщины. Прыжки в длину. Финал
21.25 Мужчины. Метание копья. Финал
21.30 Мужчины. 200 м. Финал
21.55 Женщины. Семиборье. 200 м
22.25 Женщины. 400 м с барьерами. Финал
22.45 Мужчины. 110 м с барьерами. Финал
11.30 Женщины. Каноэ-одиночки 200 м. Заезды
12.20 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Полуфиналы
12.40 Женщины. Байдарки-четверки 500 м. Полуфиналы
13.40 Женщины. Каноэ-одиночки 200 м. 1/4 финала
14.30 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Финал
14.40 Женщины. Байдарки-четверки 500 м. Финал
14.50 Мужчины. Байдарки-четверки 500 м. Финал
12.00 Женщины, до 53 кг. Утешительный раунд
12.30 Женщины, до 57 кг. 1/8 финала
Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала
Мужчины, до 86 кг. 1/8 финала
13.50 Женщины, до 57 кг. 1/4 финала
Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала
Мужчины, до 86 кг. 1/4 финала
19.15 Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала
19.35 Мужчины, до 86 кг. 1/2 финала
19.55 Женщины, до 57 кг. 1/2 финала
21.50 Женщины, до 53 кг. Финальная стадия
12.00 Мужчины, до 67 кг. Утешительный раунд
Мужчины, до 87 кг. Утешительный раунд
20.30 Мужчины, до 67 кг. Финальная стадия
21.05 Мужчины, до 87 кг. Финальная стадия
12.00 Мужчины. Фехтование. Квалификация
15.30 Женщины. Фехтование. Квалификация
13.13 Мужчины. Кайтбординг. Полуфиналы, гонки 1-6
14.13 Женщины. Кайтбординг. Полуфиналы, гонки 1-6
16.40 Мужчины. Кайтбординг. Финал, гонки 1-6
17.40 Женщины. Кайтбординг. Финал, гонки 1-6
Мужчины. За 3-е место
15.00 Индия — Испания
Мужчины. Финал
20.00 Германия — Нидерланды
Женщины. 1/2 финала
15.35 Нидерланды — Испания
20.35 Австралия — США
16.00 Женщины, до 59 кг
20.30 Мужчины, до 73 кг
Женщины. 1/2 финала
17.00 Бразилия — США
21.00 Турция — Италия
Женщины. 1/2 финала
17.30 Швеция — Франция
22.30 Норвегия — Дания
18.00 Мужчины. Трек. Омниум. Скрэтч
18.18 Женщины. Трек. Кейрин. 1/4 финала
18.38 Мужчины. Трек. Омниум. Темповая гонка
19.01 Мужчины. Трек. Спринт. 1/4 финала
19.15 Женщины. Трек. Кейрин. Полуфинал
19.25 Мужчины. Трек. Омниум. Гонка на выбывание
19.47 Мужчины. Трек. Спринт. 1/4 финала
20.11 Женщины. Трек. Кейрин. Финал
20.18 Мужчины. Трек. Спринт. 1/4 финала
20.27 Мужчины. Трек. Омниум. Гонка по очкам
18.00 Женщины. 1/2 финала
Мужчины. 1/2 финала
Мужчины. За 3-е место
18.00 Египет — Марокко
Мужчины. 1/2 финала
18.30 Франция — Германия
22.00 США — Сербия
22.30 Мужчины. До 57 кг. Полуфиналы
23.02 Женщины. До 75 кг. Полуфиналы
23.34 Мужчины. До 51 кг. Финал
23.51 Женщины. До 54 кг. Финал
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в четверг, 8 августа.