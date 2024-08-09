Сегодня, 07:00
В пятницу, 9 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже четырнадцатый медальный день.
Россиянин Захар Петров выступит в решающих соревнованиях каноэ-одиночки.
В футболе пройдет финал мужского турнира, в решающей игре встречаются Франция и Испания.
Гандболисты сыграют полуфиналы, пройдут матчи Германия — Испания и Словения — Дания.
У баскетболисток в 1/2 финала сыграют пары США — Австралия и Франция — Бельгия.
Будут разыграны медали в вольной борьбе и боксе, легкой атлетике.
Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.
8.30 Мужчины. 10 км
10.00 Женщины. Раунд 3
10.09 Тхэквондо Женщины, до 67 кг. Предварительные стадии
10.21 Тхэквондо Мужчины, до 80 кг. Предварительные стадии
20.30 Тхэквондо Женщины, до 67 кг. Финальная стадия
20.40 Тхэквондо Мужчины, до 80 кг. Финальная стади
11.00 Мужчины. Вышка 10 м. Квалификация
16.00 Женщины. Трамплин 3 м. Финал
11.00 Групповое многоборье. Квалификация
15.30 Личное многоборье. Финал
Мужчины. За 3-е место
11.00 Япония — Франция
Финал
16.00 Китай — Швеция
11.05 Женщины. Семиборье. Прыжки в длину
11.40 Женщины. Эстафета 4х400 м. Раунд 1
12.05 Мужчины. Эстафета 4х400 м. Раунд 1
12.23 Женщины. Семиборье. Метание копья
12.30 Мужчины. 800 м. Полуфиналы
13.05 Женщины. 100 м с барьерами. Полуфиналы
20.30 Женщины. Эстафета 4х100 м. Финал
20.37 Женщины. Толкание ядра. Финал
20.47 Мужчины. Эстафета 4х100 м. Финал
21.00 Женщины. 400 м. Финал
21.13 Мужчины. Тройной прыжок. Финал
21.25 Женщины. Семиборье. 800 м
21.57 Женщины. 10000 м
22.45 Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
11.15 Мужчины. Боулдеринг и трудность. Финал
11.30 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Полуфиналы
11.50 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. Полуфиналы
12.10 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Полуфиналы
12.30 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Полуфиналы
13.50 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Финал
14.10 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. Финал
14.30 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Финал
14.50 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Финал
Женщины. 1/2 финала
18.30 США — Австралия
22.00 Франция — Бельгия
12.00 Мужчины, до 57 кг и до 86 кг. Утешительный раунд
Женщины, до 57 кг. Утешительный раунд
12.30 Женщины, до 62 кг. Предварительные стадии
12.30 Мужчины, до 74 кг и 125 кг. Предварительные стадии
20.30 Мужчины. До 57 кг. Финальная стадия
21.05 Мужчины. До 86 кг. Финальная стадия
21.50 Женщины. До 57 кг. Финальная стадия
15.00 Женщины. Трек. Спринт. Квалификация
15.41 Мужчины. Спринт. Полуфиналы
15.48 Женщины. Спринт. 1/32 финала
19.00 Мужчины. Спринт. Финал, заезд 1
19.09 Женщины. Мэдисон. Финал
20.10 Женщины. Спринт. 1/16 финала
Женщины. За 3-е место
15.00 Аргентина — Бельгия
Финал
21.00 Нидерланды — Китай
Мужчины. 1/2 финала
15.35
20.35
16.00 Мужчины, до 89 кг
20.30 Женщины, до 71 кг
Женщины. За 3-е место
16.00 Испания — Германия
Мужчины. Финал
19.00 Франция — Испания
Мужчины. За 3-е место
17.00 Италия — США
17.00 B-Girls. Групповой этап
21.00 B-Girls. 1/4 финала
21.45 B-Girls. Полуфиналы
22.14 B-Girls. За 3-е место
22.23 B-Girls. Финал
Мужчины. 1/2 финала
17.30 Германия — Испания
22.30 Словения — Дания
20.30 Дуэты. Техническая программа
Женщины
22.00 За 3-е место
23.30 Финал
Бокс
22.30 Мужчины, до 71 кг. Финал
22.47 Женщины, до 50 кг. Финал
23.34 Мужчины, до 92 кг. Финал
23.51 Женщины, до 66 кг. Финал
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в пятницу, 9 августа.