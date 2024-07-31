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Париж-2024

Сегодня, 12:18

Райан Гарсия: «Олимпиада в Париже — самая сатанинская Олимпиада всех времен»

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) раскритиковал спортсменов, которые выступают на Олимпиаде в Париже, за то, что они не высказались насчет скандальной церемонии открытия соревнований.

«В чертовом Париже творится какая-то хрень. Как же так... Ты просто идиот, если все еще смотришь самую сатанинскую Олимпиаду всех времен. Спортсмены, которые не высказались, заслуживают порицания. Я понимаю, что они участвуют в соревнованиях, но их молчание говорит о многом», — написал Гарсия в соцсетях.

Ранее открытие Олимпиады в Париже критиковали такие бойцы, как Ислам Махачев (26-1) и Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0).

Бокс
Олимпиада
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