Регби (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 13:00
В среду, 24 июля, стартует групповой этап мужского турнира по регби в рамках летних Олимпийских игр в Париже. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Группа B
16.30. Австралия — Самоа
17.00. Аргентина — Кения
20.00. Австралия — Кения
20.30. Аргентина — Самоа
Группа C
17.30. Франция — США
18.00. Фиджи — Уругвай
21.00. Франция — Уругвай
21.30. Фиджи — США
Группа A
18.30. Ирландия — ЮАР
19.00. Новая Зеландия — Япония
22.00. Ирландия — Япония
22.30. Новая Зеландия — ЮАР
Группа B
15.00. Самоа — Кения
15.30. Аргентина — Австралия
Группа C
16.00. США — Уругвай
16.30. Фиджи — Франция
Группа A
17.00. ЮАР — Япония
17.30. Новая Зеландия — Ирландия
Матчи за 9-10 места пройдут — 25 июля, за 5-8 места — 27 июля. Игры четвертьфинала состоятся 25 июля, полуфинала — 27 июля. Матч за 3-е место и финал запланированы на 27 июля.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.
Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.