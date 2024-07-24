Регби (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 11:30
Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.
В среду, 24 июля, в Париже стартует олимпийский турнир по регби. Первые матчи будут сыграны еще до официальной церемонии открытия Игр. Регбисты станут одними из первых спортсменов, стартующих на Олимпиаде.
Группа А: Новая Зеландия, Фиджи, Канада, Китай.
Группа В: Австралия, Великобритания, Ирландия, ЮАР.
Группа С: Франция, США, Бразилия, Япония.
Матчи за 9-12-е места пройдут 29 июля в 21:00 и 21:30, четвертьфиналы состоятся также в этот день. Матчи за 5-8-е места, полуфиналы, финал и игры за 11-12, 9-10, 7-8 и 5-6 места пройдут 30 июля.
Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спортам и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».