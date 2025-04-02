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Олимпиада

2 апреля, 12:42

Реку с крокодилами сочли непригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация гребного спорта (World Rowing) признала реку Фицрой, где водятся крокодилы, в австралийском штате Квинсленд непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр-2032.

«Несмотря на то что река Фицрой подходит для тренировочных целей, она не проходила никакого технического обоснования, которое подтвердило бы ее способность принимать соревнования национального или международного уровня. Вопреки сообщениям, здесь не проводились национальные чемпионаты среди взрослых или чемпионаты Австралии по академической гребле», — приводит ТАСС заявление World Rowing.

В международной федерации отметили, что честность и безопасность имеют первостепенное значение для любого места проведения соревнований. Также все трассы для гребного спорта должны соответствовать правилам и техническим требованиям World Rowing.

Ранее сообщалось, что в случае проведения соревнований по гребле на реке Фицрой обитающих в ней крокодилов выловят и транспортируют в новые места обитания.

Летние Олимпийские игры пройдут в 2032 году в Брисбене и окружающем его регионе Юго-Восточный Квинсленд. Брисбен станет третьим австралийским городом, который примет Игры. Ранее летние Олимпиады проходили в Мельбурне (1956) и Сиднее (2000).

Источник: ТАСС
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