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Париж-2024

Сегодня, 14:54

Фазель: «Политика преобладает над спортом, это расстраивает меня. Надеюсь, спорт будет без политики»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный глава Международной федерации хоккея (ИИХФ), руководитель судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самых запоминающихся спортивных событиях 2024 года.

«Счастлив, когда я смотрю за спортом. Но сейчас мало что может меня впечатлить. Были Олимпийские игры, но там не было российских атлетов. К сожалению, политика преобладает над спортом, меня это расстраивает. Мне понравились Паралимпийские игры, где российские атлеты участвовали, выиграли медали. Надеюсь, в будущем спорт обойдется без политики. Надеюсь, что скоро мы найдем решение, как российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования», — сказал Фазель «СЭ».

Летние Олимпийские игры-2024 прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе. На прошедших играх Россия завоевала только одну медаль: серебро в паре взяли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Рене Фазель
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