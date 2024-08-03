Режиссер Андреасян раскритиковал церемонию открытия Олимпиады: «Стыдно. Этим они вызвали общественный гнев»

Режиссер Сарик Андреасян в комментарии для «СЭ» на турнире MEDIA GOLF отреагировал на церемонию открытия Олимпиады в Париже.

«В Telegram-каналах видел фрагменты церемонии открытия Олимпиады. Некоторые кадры красивые, некоторые, на мой взгляд, как говорит современная молодежь, «кринжовые». Все обсуждали синего фрика, я даже не стал это досматривать. Это не понравилось всему населению земного шара. Были красивые кадры на мосту, флаг. Но синий человек затмил все, и все обсуждали только его. Я человек, который за традиционные вещи. Олимпиада — раз в четыре года, а сняли фриковую женщину...Что это?» — сказал Андреасян «СЭ».

Как отметил режиссер, 90% людей в мире не разделяют придерживаются традиционных взглядов на жизнь, и на церемонии открытия Игр странно ориентироваться на меньшинство.

«Этим они вызвали общественный гнев. От Олимпиады в Сочи от иностранцев я слышал только хорошее: про организацию, про города. У нас был свой генетический код. Странно, что Франция, будучи страной с историей от Наполеона до Александра Дюма, решила показать бородатую женщину. Это стыдно. Это политическая повестка. Я такие вещи не могу принять. Для нас это дикость. Мы на них смотрим как на аборигенов», — резюмировал Андреасян.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.