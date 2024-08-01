Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 08:00

Олимпиада 2024, 1 августа: результаты дня

Олимпиада-2024 в Париже.
Фото Reuters
Telegram Дзен
В четверг, 1 августа на летних Олимпийских играх-2024 пройдет шестой медальный день.

1 августа на Играх-2024 будет разыграно 16 комплектов медалей в 9 видах спорта (легкая атлетика, стрельба, академическая гребля, парусный спорт, дзюдо, гребной слалом, спортивная гимнастика, фехтование, плавание).

В четверг российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют против Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой в четвертьфинале парного женского разряда. Российский пловец Евгений Сомов выступит в квалификации на дистанции 50 м вольным стилем.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в четверг, 1 августа.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 1 августа, четверг

Легкая атлетика

8.30 Мужчины. Ходьба 20 км

10.20 Женщины. Ходьба 20 км

Бадминтон

9.30 Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала

14.00 Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала

Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала

19.30 Микст. Полуфинал

Баскетбол 3х3

Женщины. Групповой турнир

10.00 Китай — Австралия

10.30 Германия — Канада

13.30 Азербайджан — Франция

14.00 США — Австралия

19.00 Китай — Испания

19.30 Германия — Азербайджан

22.30 США — Испания

23.00 Канада — Франция

Мужчины. Групповой турнир

11.05 Нидерланды — Сербия

11.35 Китай — Латвия

14.35 Польша — Литва

15.05 Франция — Нидерланды

20.05 Литва — США

20.35 Китай — Польша

23.35 Сербия — Франция

0.05 Латвия — США

Пляжный волейбол

10.00 Мужчины. Матчи группового турнира

12.00 Женщины. Матчи группового турнира

Гандбол

Женщины. Групповой турнир

10.00 Нидерланды — Бразилия

12.00 Корея — Швеция

15.00 Испания — Венгрия

17.00 Ангола — Франция

20.00 Германия — Дания

22.00 Словения — Норвегия

Гольф

10.00 Мужчины. Раунд 1

Волейбол

Женщины. Групповой турнир

10.00 Турция — Доминикана

14.00 Бразилия — Япония

18.00 Италия — Нидерланды

22.00 Франция — Китай

Стрельба из лука

10.30 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

10.56 Индивидуальное первенство. 1/32 финала

11.22 Индивидуальное первенство. 1/16 финала

11.35 Индивидуальное первенство. 1/16 финала

Академическая гребля

10.30 Женщины. Одиночки. Полуфиналы

10.40 Женщины. Одиночки. Полуфиналы

10.50 Мужчины. Одиночки. Полуфиналы

11.00 Мужчины. Одиночки. Полуфиналы

12.18 Женщины. Двойки парные. Финал

12.30 Мужчины. Двойки парные. Финал

12.50 Женщины. Четверки. Финал

13.10 Мужчины. Четверки. Финал

Стрельба

10.30 Мужчины. Винтовка из трех положений, 50 м. Финал

13.00 Женщины. Винтовка из трех положений, 50 м. Квалификация

Хоккей на траве

Мужчины. Групповой турнир

11.00 Индия — Бельгия

11.30 Новая Зеландия — Австралия

13.45 Франция — Великобритания

14.15 Аргентина — Ирландия

Женщины. Групповой турнир

18.00 США — Великобритания

18.30 Испания — ЮАР

20.45 Япония — Франция

21.45 Аргентина — Австралия

Дзюдо

11.00 Мужчины, до 100 кг. Предварительные стадии

Женщины. до 78 кг. Предварительные стадии

17.00 Мужчины, до 100 кг. Финальные стадии

Женщины. до 78 кг. Финальные стадии

Настольный теннис

11.00 Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

12.00 Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Водное поло

Мужчины. Групповой турнир

11.30 Греция — США

13.05 Сербия — Испания

16.00 Франция — Австралия

17.35 Италия — Черногория

20.30 Румыния — Хорватия

22.05 Венгрия — Япония

Бокс

12.00 Женщины. До 50 кг. 1/8 финала

12.48 Женщины. До 66 кг. 1/8 финала

13.36 Женщины. До 54 кг. 1/4 финала

13.52 Мужчины. До 63,5 кг. 1/4 финала

14.08 Мужчины. До 92 кг. 1/4 финала

Баскетбол

Женщины. Групповой турнир

12.00 Япония — Германия

14.30 Австралия — Канада

18.15 Франция — Нигерия

22.00 Бельгия — США

Конный спорт

12.00 Командный конкур. Квалификация

Плавание

12.00 Женщины. 200 м, спина. Предварительные заплывы

12.16 Мужчины. 50 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

12.40 Мужчины. 200 м, комплекс. Предварительные заплывы

12.56 Женщины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

21.30 Женщины. 200 м, баттерфляй. Финал

21.37 Мужчины. 200 м, спина. Финал

21.44 Мужчины. 50 м, вольный стиль. Полуфиналы

22.04 Женщины. 200 м, брасс. Финал

22.11 Женщины. 200 м, спина. Полуфиналы

22.35 Мужчины. 200 м, комплекс. Полуфиналы

22.49 Женщины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Финал

Фехтование

12.50 Женщины. Командная рапира. 1/4 финала

15.50 Женщины. Командная рапира. Полуфиналы

20.10 Женщины. Командная рапира. За 3-е место

21.30 Женщины. Командная рапира. Финал

Теннис

Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

не ранее 14.30 Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США)

Александр Зверев (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия)

не ранее 16.00 Каспер Рууд (Норвегия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

не ранее 19.00 Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция)

Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала

Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

не ранее 16.00 Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия)

Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала

Микст. 1/2 финала

Парусный спорт

13.15 Мужчины. Лазер. Гонки 1-2

15.43 Мужчины. Скифф. Финальная гонка

16.03 Женщины. Виндсерфинг. Гонки 12-20

16.35 Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Гонки 1-2

16.43 Женщины. Скифф. Финальная гонка

16.53 Мужчины. Виндсерфинг. Гонки 11-18

20.30 Мужчины. Виндсерфинг. Гонки 19-20

Гребной слалом

16.30 Мужчины. Байдарки-одиночки. Полуфинал

18.30 Мужчины. Байдарки-одиночки. Финал

Спортивная гимнастика

19.15 Женщины. Личное многоборье. Финал

Серфинг

20.00 Мужчины. 1/4 финала

22.24 Женщины. 1/4 финала

0.48 Мужчины. 1/2 финала

2.00 Женщины. 1/2 финала

Велоспорт

21.00 Мужчины. BMX-кросс Четвертьфиналы

21.20 Женщины. BMX-кросс Четвертьфиналы

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

0
Читайте также
Adidas и модель Белла Хадид извинились за рекламу кроссовок
Выступающая за Францию Кирпичникова взяла серебро на Олимпиаде
МВД возбудило дело о хищении 400 млн при исполнении госконтрактов для нужд МО РФ
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Триатлонистов вырвало после заплыва по Сене на Олимпиаде
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Третья медаль экс-россиян и вылет Медведева. Обзор событий на Олимпиаде
Расписание Олимпиады 1 августа: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции
Кирпичникова сменила гражданство и стала полицейской во Франции. Теперь она с серебром Олимпиады
Россиянка Кирпичникова с медалью Парижа! Только выступала под флагом Франции
Олимпиада 2024, 31 июля: результаты дня
Чикунова отреагировала на российский флаг рядом с ее рекордом в трансляции Олимпиады-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Расписание Олимпиады 1 августа: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 1 августа