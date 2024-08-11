Олимпиада 2024, 11 августа: результаты дня

Сегодня, 08:00
Будут разыграны 13 комплектов медалей в 9 видах спорта — легкой атлетике, баскетболе, волейболе, гандболе, водном поло, велоспорте на треке, борьбе, тяжелой атлетике и современном пятиборье.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.
9.00 Женщины. Марафон
10.00 Мужчины. За 3-е место. Испания — Словения
14.30 Мужчины. Финал. Германия — Дания
11.35 Мужчины. За 3-е место. США — Венгрия
15.00 Мужчины. Финал. Сербия — Хорватия
12.00 Женщины. Трек. Омниум. Скрэтч
12.22 Женщины. Трек. Спринт. Полуфиналы
12.29 Мужчины. Трек. Кейрин. 1/4 финала
12.57 Женщины. Трек. Омниум. Темповая гонка
13.29 Мужчины. Трек. Кейрин. Полуфиналы
13.45 Женщины. Трек. Спринт. Финалы
13.53 Женщины. Трек. Омниум. Гонка на выбывание
14.32 Мужчины. Трек. Кейрин. Финал
14.56 Женщины. Трек. Омниум. Гонка по очкам
12.00 Женщины, до 76 кг. Утешительный раунд
12.00 Мужчины, до 65 кг. Утешительный раунд
12.40 Мужчины, до 97 кг. Утешительный раунд
13.00 Мужчины, до 65 кг. За 3-е место. Финальная стадия
13.35 Мужчины, до 97 кг. За 3-е место. Финальная стадия
14.20 Женщины, до 76 кг. За 3-е место. Финальная стадия
12.00 Женщины. Финал
12.30 Женщины, свыше 81 кг
12.30 Женщины. За 3-е место. Бельгия — Австралия
16.30 Женщины. Финал. Франция — США
14.00 Женщины. Финал. США — Италия
21.15
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).