Олимпиада 2024, 30 июля: результаты дня

Сегодня, 08:25
Оставшиеся российские теннисисты продолжат выступление в олимпийском турнире. Даниил Медведев проводит матч второго круга одиночного разряда, а Мирра Андреева и Диана Шнайдер — первого круга в паре. В мужском футболе завершается групповой турнир.
«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр во вторник, 30 июля.
9.00 Мужчины. Финал (перенесен на 31 июля в 11.45 мск)
9.30 Женщины. Одиночный разряд. Матчи группового турнира
Мужчины. Одиночный разряд. Матчи группового турнира
10.20 Женщины. Парный разряд. Матчи группового турнира
12.00 Мужчины. Парный разряд. Матчи группового турнира
10.00 Женщины. Матчи группового турнира
Мужчины. Матчи группового турнира
Женщины. Групповой турнир
10.00 Германия — Словения
12.00 Норвегия — Корея
15.00 Нидерланды — Испания
17.00 Венгрия — Ангола
20.00 Франция — Бразилия
22.00 Швеция — Дания
Мужчины. Групповой турнир
10.00 Италия — Египет
14.00 США — Германия
18.00 Словения — Сербия
22.00 Франция — Канада
10.00 Мужчины. Трап. Квалификация. День 2
10.00 Женщины. Трап. Квалификация. День 1
16.30 Мужчины. Трап. Финал
10.30 Женщины. Одиночки. 1/4 финала
11.10 Мужчины. Одиночки. 1/4 финала
11.50 Женщины. Двойки парные. Полуфинал A/B 1
12.00 Двойки парные. Полуфинал A/B 2
12.10 Двойки парные. Полуфинал A/B 1
12.20 Двойки парные. Полуфинал A/B 2
10.30 Микст. Пневматический пистолет, 10 м. За 3-е место
11.00 Микст. Пневматический пистолет, 10 м. Финал
Мужчины. Групповой турнир
11.00 Испания — Франция
11.30 ЮАР — Германия
13.45 Великобритания — Нидерланды
14.15 Ирландия — Индия
18.00 Аргентина — Новая Зеландия
20.45 Австралия — Бельгия
11.00 Мужчины. До 81 кг. Предварительные стадии
11.00 Женщины. До 63 кг. Предварительные стадии
17.00 Мужчины. До 81 кг. Финальные стадии
17.00 Женщины. До 63 кг. Финальные стадии
Мужчины. Групповой турнир
11.30 Австралия — Сербия
13.05 Хорватия — Италия
16.00 Япония — Франция
17.35 США — Румыния
20.30 Черногория — Греция
22.05 Испания — Венгрия
12.00 Бокс Мужчины. До 51 кг. 1/8 финала
12.48 Бокс Мужчины. До 80 кг. 1/8 финала
13.20 Бокс Женщины. До 54 кг. 1/8 финала
14.08 Бокс Женщины. До 57 кг. 1/16 финала
Мужчины. Групповой турнир
12.00 Испания — Греция
14.30 Канада — Австралия
18.15 Япония — Франция
22.00 Бразилия — Германия
12.00 Командная выездка. День 1
14.45 Личная выездка. День 1
Женщины. Групповой турнир
18.30 США — Германия
19.00 Австралия — Канада
22.00 Азербайджан — Испания
22.30 Франция — Китай
Мужчины. Групповой турнир
19.35 Литва — Латвия
20.05 Нидерланды — Китай
23.05 Франция — Польша
23.35 США — Сербия
12.00 Мужчины. 200 м, баттерфляй. Предварительные заплывы
Мужчины. 100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
Женщины. 1500 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
Женщины. 100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
Мужчины. 200 м, брасс. Предварительные заплывы
Мужчины. Эстафета 4?200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы
21.30 Мужчины. 100 м, вольный стиль. Полуфинал
21.41 Мужчины. 200 м, баттерфляй. Полуфинал
21.57 Женщины. 100 м, спина. Финал
22.03 Мужчины. 800 м, вольный стиль. Финал
22.25 Женщины. 100 м, вольный стиль. Полуфинал
22.46 Мужчины. 200 м, брасс. Полуфинал
22.59 Мужчины. Эстафета 4?200 м, вольный стиль. Финал
13.00 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала
13.26 Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала
13.52 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала
14.05 Женщины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала
18.45 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала
19.11 Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала
19.37 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала
19.50 Женщины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала
13.00 Женщины. Виндсерфинг. Гонка 9-12
13.00 Мужчины. Виндсерфинг. Гонки 9-12
13.00 Женщины. Скифф. Гонки 7-9
13.00 Мужчины. Скифф. Гонки 7-9
с 13.00 Мужчины. Одиночный разряд. Матчи второго и третьего круга
Женщины. Одиночный разряд. Матчи второго и третьего круга
Мужчины. Парный разряд. Матчи второго круга
Женщины. Парный разряд. Матчи первого и второго круга
Микст. Матчи первого и второго круга
после 14.30 Женщины. Парный разряд. Первый круг. Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Оливия Гадеки / Айла Томлянович (Австралия)
не ранее 21.30 Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг. Себастьян Офнер (Австрия) — Даниил Медведев
14.25 Женщины. BMX-фристайл. Парк. Квалификация
16.11 Мужчины. BMX-фристайл. Парк. Квалификация
14.30 Женщины. Командная шпага. 1/4 финала
16.50 Женщины. Командная шпага. Полуфинал 1
20.30 Женщины. Командная шпага. За 3-е место
21.30 Женщины. Командная шпага. Финал
14.30 Микст. Матч за 3-е место
15.30 Теннис настольный Микст. Финал
16.00 Женщины. Каноэ-одиночка. Заезды, 1-я попытка
17.00 Мужчины. Байдарка-одиночка. Заезды, 1-я попытка
18.10 Женщины. Каноэ-одиночка. Заезды, 2-я попытка
19.10 Мужчины. Байдарка-одиночка. Заезды, 2-я попытка
Мужчины. Групповой турнир
16.00 Доминиканская Республика — Узбекистан
Испания — Египет
18.00 Украина — Аргентина
Марокко — Ирак
20.00 США — Гвинея
Новая Зеландия — Франция
22.00 Парагвай — Мали
Израиль — Япония
16.30 Женщины. 1/2 финала
17.00 Женщины. 1/2 финала
20.00 Женщины. За 3-е место
20.45 Женщины. Финал
19.15 Женщины. Командное многоборье. Финал
20.00 Мужчины. 1/4 финала
22.24 Женщины. 1/4 финала
0.48 Мужчины. 1/2 финала
2.00 Женщины. 1/2 финала
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке)