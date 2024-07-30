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Париж-2024

Сегодня, 08:25

Олимпиада 2024, 30 июля: результаты дня

В Париже проходит четвертый медальный день летней Олимпиады-2024
Фото Reuters
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Во вторник, 30 июля на летних Олимпийских играх-2024 в Париже проходит четвертый медальный день.

Оставшиеся российские теннисисты продолжат выступление в олимпийском турнире. Даниил Медведев проводит матч второго круга одиночного разряда, а Мирра Андреева и Диана Шнайдер — первого круга в паре. В мужском футболе завершается групповой турнир.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр во вторник, 30 июля.

Мирра Андреева, Даниил Медведев, Диана Шнайдер. Олимпиада 2024: матчи Медведева и пары Андреева / Шнайдер. Онлайн-трансляция 30 июля

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 30 июля, вторник

Триатлон

9.00 Мужчины. Финал (перенесен на 31 июля в 11.45 мск)

Бадминтон

9.30 Женщины. Одиночный разряд. Матчи группового турнира

Мужчины. Одиночный разряд. Матчи группового турнира

10.20 Женщины. Парный разряд. Матчи группового турнира

12.00 Мужчины. Парный разряд. Матчи группового турнира

Пляжный волейбол

10.00 Женщины. Матчи группового турнира

Мужчины. Матчи группового турнира

Гандбол

Женщины. Групповой турнир

10.00 Германия — Словения

12.00 Норвегия — Корея

15.00 Нидерланды — Испания

17.00 Венгрия — Ангола

20.00 Франция — Бразилия

22.00 Швеция — Дания

Волейбол

Мужчины. Групповой турнир

10.00 Италия — Египет

14.00 США — Германия

18.00 Словения — Сербия

22.00 Франция — Канада

Стендовая стрельба

10.00 Мужчины. Трап. Квалификация. День 2

10.00 Женщины. Трап. Квалификация. День 1

16.30 Мужчины. Трап. Финал

Академическая гребля

10.30 Женщины. Одиночки. 1/4 финала

11.10 Мужчины. Одиночки. 1/4 финала

11.50 Женщины. Двойки парные. Полуфинал A/B 1

12.00 Двойки парные. Полуфинал A/B 2

12.10 Двойки парные. Полуфинал A/B 1

12.20 Двойки парные. Полуфинал A/B 2

Стрельба

10.30 Микст. Пневматический пистолет, 10 м. За 3-е место

11.00 Микст. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

Хоккей на траве

Мужчины. Групповой турнир

11.00 Испания — Франция

11.30 ЮАР — Германия

13.45 Великобритания — Нидерланды

14.15 Ирландия — Индия

18.00 Аргентина — Новая Зеландия

20.45 Австралия — Бельгия

Дзюдо

11.00 Мужчины. До 81 кг. Предварительные стадии

11.00 Женщины. До 63 кг. Предварительные стадии

17.00 Мужчины. До 81 кг. Финальные стадии

17.00 Женщины. До 63 кг. Финальные стадии

Водное поло

Мужчины. Групповой турнир

11.30 Австралия — Сербия

13.05 Хорватия — Италия

16.00 Япония — Франция

17.35 США — Румыния

20.30 Черногория — Греция

22.05 Испания — Венгрия

Бокс

12.00 Бокс Мужчины. До 51 кг. 1/8 финала

12.48 Бокс Мужчины. До 80 кг. 1/8 финала

13.20 Бокс Женщины. До 54 кг. 1/8 финала

14.08 Бокс Женщины. До 57 кг. 1/16 финала

Баскетбол

Мужчины. Групповой турнир

12.00 Испания — Греция

14.30 Канада — Австралия

18.15 Япония — Франция

22.00 Бразилия — Германия

Конный спорт

12.00 Командная выездка. День 1

14.45 Личная выездка. День 1

Баскетбол 3х3

Женщины. Групповой турнир

18.30 США — Германия

19.00 Австралия — Канада

22.00 Азербайджан — Испания

22.30 Франция — Китай

Мужчины. Групповой турнир

19.35 Литва — Латвия

20.05 Нидерланды — Китай

23.05 Франция — Польша

23.35 США — Сербия

Плавание

12.00 Мужчины. 200 м, баттерфляй. Предварительные заплывы

Мужчины. 100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

Женщины. 1500 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

Женщины. 100 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

Мужчины. 200 м, брасс. Предварительные заплывы

Мужчины. Эстафета 4?200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

21.30 Мужчины. 100 м, вольный стиль. Полуфинал

21.41 Мужчины. 200 м, баттерфляй. Полуфинал

21.57 Женщины. 100 м, спина. Финал

22.03 Мужчины. 800 м, вольный стиль. Финал

22.25 Женщины. 100 м, вольный стиль. Полуфинал

22.46 Мужчины. 200 м, брасс. Полуфинал

22.59 Мужчины. Эстафета 4?200 м, вольный стиль. Финал

Стрельба из лука

13.00 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

13.26 Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

13.52 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала

14.05 Женщины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала

18.45 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

19.11 Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

19.37 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала

19.50 Женщины. Индивидуальное первенство. 1/16 финала

Парусный спорт

13.00 Женщины. Виндсерфинг. Гонка 9-12

13.00 Мужчины. Виндсерфинг. Гонки 9-12

13.00 Женщины. Скифф. Гонки 7-9

13.00 Мужчины. Скифф. Гонки 7-9

Теннис

с 13.00 Мужчины. Одиночный разряд. Матчи второго и третьего круга

Женщины. Одиночный разряд. Матчи второго и третьего круга

Мужчины. Парный разряд. Матчи второго круга

Женщины. Парный разряд. Матчи первого и второго круга

Микст. Матчи первого и второго круга

после 14.30 Женщины. Парный разряд. Первый круг. Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Оливия Гадеки / Айла Томлянович (Австралия)

не ранее 21.30 Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг. Себастьян Офнер (Австрия) — Даниил Медведев

Велоспорт

14.25 Женщины. BMX-фристайл. Парк. Квалификация

16.11 Мужчины. BMX-фристайл. Парк. Квалификация

Фехтование

14.30 Женщины. Командная шпага. 1/4 финала

16.50 Женщины. Командная шпага. Полуфинал 1

20.30 Женщины. Командная шпага. За 3-е место

21.30 Женщины. Командная шпага. Финал

Настольный теннис

14.30 Микст. Матч за 3-е место

15.30 Теннис настольный Микст. Финал

Гребной слалом

16.00 Женщины. Каноэ-одиночка. Заезды, 1-я попытка

17.00 Мужчины. Байдарка-одиночка. Заезды, 1-я попытка

18.10 Женщины. Каноэ-одиночка. Заезды, 2-я попытка

19.10 Мужчины. Байдарка-одиночка. Заезды, 2-я попытка

Футбол

Мужчины. Групповой турнир

16.00 Доминиканская Республика — Узбекистан

Испания — Египет

18.00 Украина — Аргентина

Марокко — Ирак

20.00 США — Гвинея

Новая Зеландия — Франция

22.00 Парагвай — Мали

Израиль — Япония

Регби-7

16.30 Женщины. 1/2 финала

17.00 Женщины. 1/2 финала

20.00 Женщины. За 3-е место

20.45 Женщины. Финал

Спортивная гимнастика

19.15 Женщины. Командное многоборье. Финал

Серфинг

20.00 Мужчины. 1/4 финала

22.24 Женщины. 1/4 финала

0.48 Мужчины. 1/2 финала

2.00 Женщины. 1/2 финала

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке)

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