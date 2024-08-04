Олимпиада 2024, 4 августа: результаты дня

В воскресенье, 4 августа, на летних Олимпийских играх-2024 пройдет девятый медальный день.

В теннисном турнире Олимпиады россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют против итальянок Сары Эррани и Ясмин Паолини в финале женского парного разряда. В финале мужского одиночного разряда встретятся серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

В командной велогонке выступят две представительницы России — Тамара Дронова и Алена Иванченко.

Всего 4 августа будет разыграно 39 комплектов наград в 13 видах спорта (теннисе, боксе, спортивной гимнастике, плавании, легкой атлетике, фехтовании, настольном теннисе, шоссейных велогонках, стрельбе из лука, бадминтоне, стрельбе, гольфе и конном спорте).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 4 августа, воскресенье

Бадминтон

9.30 Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала

Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала

16.00 Мужчины. Парный разряд. За 3-е место

17.10 Мужчины. Парный разряд. Финал

Волейбол

Женщины. Групповой турнир

10.00 Италия — Турция

14.00 Франция — США

18.00 Китай — Сербия

22.00 Бразилия — Польша

Гольф

10.00 Мужчины. Раунд 4

Гандбол

Мужчины. Групповой турнир

10.00 Швеция — Япония

12.00 Египет — Аргентина

15.00 Германия — Словения

17.00 Венгрия — Франция

20.00 Дания — Норвегия

22.00 Испания — Хорватия

Пляжный волейбол

10.00 Женщины. 1/8 финала

10.00 Мужчины. 1/8 финала

Стрельба

10.00 Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м. Квалификация

14.00 Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м. Квалификация

Стендовая стрельба

10.30 Женщины. Скит. Квалификация. День 2

16.30 Женщины. Скит. Финал

Стрельба из лука

10.30 Мужчины. Личное первенство. 1/8 финала

14.00 Мужчины. Личное первенство. 1/4 финала

14.52 Мужчины. Личное первенство. Полуфинал

15.33 Мужчины. Личное первенство. За 3-е место

15.46 Мужчины. Личное первенство. Финал

Конный спорт

11.00 Личная выездка. Финал

Хоккей на траве

Мужчины. 1/4 финала

11.00 Индия — Великобритания

13.30 Бельгия — Испания

18.30 Нидерланды — Австралия

21.00 Германия — Аргентина

Легкая атлетика

11.05 Женщины. 3000 м с препятствиями. Раунд 1

11.20 Женщины. Метание молота. Квалификация, группа А

11.55 Женщины. 200 м. Раунд 1

12.00 Мужчины. Прыжки в длину. Квалификация

12.45 Женщины. Метание молота. Квалификация, группа Б

12.50 Мужчины. 110 м с барьерами. Раунд 1

13.35 Женщины. 400 м с барьерами. Раунд 1

20.05 Мужчины. 400 м. Раунд 1

20.55 Женщины. Прыжки в высоту. Финал

21.05 Мужчины. 100 м. Полуфинал

21.30 Мужчины. Метание молота. Финал

21.35 Женщины. 800 м. Полуфинал

22.10 Мужчины. 1500 м. Полуфинал

22.50 Мужчины. 100 м. Финал

Баскетбол

Женщины. Групповой турнир

12.00 Япония — Бельгия

14.30 Канада — Нигерия

18.15 Германия — США

22.00 Австралия — Франция

Бокс

12.00 Женщины, до 57 кг, до 75 кг. Четвертьфиналы

13.04 Женщины, до 54 кг. Полуфиналы

13.20 Мужчины, до 51 кг, до 63,5 кг, до 80 кг, до 92 кг. Полуфиналы

Фехтование

12.50 Мужчины. Командная рапира. 1/4 финала

15.50 Мужчины. Командная рапира. Полуфиналы

20.10 Мужчины. Командная рапира. За 3-е место

21.30 Мужчины. Командная рапира. Финал

Парусный спорт

13.00 Микст. Накра 17. Гонки 4-6

Мужчины. Лазер (ILCA 7). Гонки 7-8

Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Гонки 7-8

Мужчины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонки 1-4

Женщины. Кайтбординг (Формула кайт). Гонки 1-4

Микст. 470. Гонки 5-6

Теннис

13.00 Женщины. Парный разряд. За 3-е место. Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия) — Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо (Испания)

не ранее 14.30 Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания)

не ранее 16.00 Женщины. Парный разряд. Финал. Сара Эррани / Ясмин Паолини (Италия) — Мирра Андреева / Диана Шнайдер

Настольный теннис

14.30 Мужчины. Одиночный разряд. За 3-е место

15.30 Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Велоспорт

15.00 Женщины. Шоссе. Групповая гонка

Водное поло

Женщины. Групповой турнир

15.00 Венгрия- Австралия

16.35 Италия — Испания

19.35 Канада — Нидерланды

21.05 Франция — Греция

Спортивная гимнастика

16.00 Мужчины. Кольца. Финал

16.40 Женщины. Разновысокие брусья. Финал

17.25 Мужчины. Опорный прыжок. Финал

Гребной слалом

16.30 Мужчины. Экстрим-слалом. Заезды

17.45 Женщины. Экстрим-слалом. Заезды

Баскетбол 3х3

Мужчины. Групповой турнир

18.30 Франция — Китай

19.00 Латвия — Польша

19.35 Сербия — Литва

20.05 США — Нидерланды

22.30 Плей-ин

23.05 Плей-ин

Плавание

19.30 Женщины. 50 м, вольный стиль. Финал

19.36 Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал

20.06 Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

20.26 Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).