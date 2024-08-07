Олимпиада 2024, 7 августа: результаты дня

В среду, 7 августа, на летних Олимпийских играх-2024 пройдет 12-й медальный день.

В женском баскетбольном турнире и в мужском гандболе пройдут матчи 1/4 финала, в соревновании волейболистов состоятся матчи 1/2 финала.

Россиянин Захар Петров примет участие в соревнованиях гребцов на каноэ-одиночке на 1000 м.

Всего 7 августа будет разыграно 39 медалей в 10 видах спорта (бокс, легкая атлетика, парусный спорт, спортивное скалолазание, тяжелая атлетика, скейтбординг, велоспорт, борьба, синхронное плавание, тхэквондо).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию медального дня на Олимпиаде в Париже.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 7 августа, среда

Легкая атлетика

08.30 Микст. Ходьба. Эстафета

11.05 Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация

11.15 Женщины. 100 м с барьерами. Раунд 1

11.25 Женщины. Метание копья. Квалификация, группа А

12.10 Мужчины. 5000 м. Раунд 1

12.50 Женщины. Метание копья. Квалификация, группа Б

12.55 Мужчины. 800 м. Раунд 1

13.45 Женщины. 1500 м. Утешительные забеги

20.00 Женщины. Прыжки с шестом. Финал

20.05 Мужчины. 110 м с барьерами. Полуфиналы

20.15 Мужчины. Тройной прыжок. Квалификация

20.35 Мужчины. 400 м с барьерами. Полуфиналы

21.02 Мужчины. 200 м. Полуфиналы

21.25 Мужчины. Метание диска. Финал

21.45 Женщины. 400 м. Полуфиналы

22.20 Мужчины. 400 м. Финал

22.43 Мужчины. 3000 м с препятствиями. Финал

Гольф

10.00 Женщины. Раунд 1

Гандбол

Мужчины. 1/4 финала

10.30 Испания — Египет

14.30 Германия — Франция

18.30 Дания — Швеция

22.30 Норвегия — Словения

Гребля на байдарках и каноэ

10.30 Женщины. Байдарки-одиночки 500 м. Заезды

11.40 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Заезды

12.40 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Заезды

14.30 Женщины. Байдарки-одиночки 500 м. 1/4 финала

15.10 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. 1/4 финала

15.40 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. 1/4 финала

Тхэквондо

10.33 Женщины, до 49 кг. 1/8 финала

10.46 Мужчины, до 58 кг. 1/8 финала

15.30 Женщины, до 49 кг. 1/4 финала

15.40 Мужчины, до 58 кг. 1/4 финала

17.21 Женщины, до 49 кг. Полуфинал

17.36 Мужчины, до 58 кг. Полуфинал

20.30 Женщины, до 49 кг. Финальная стадия

20.40 Мужчины, до 58 кг. Финальная стадия

Настольный теннис

11.00 Женщины. Команды. 1/4 финала

Мужчины. Команды. 1/4 финала

16.00 Женщины. Команды. 1/4 финала

16.00 Мужчины. Команды. 1/4 финала

21.00 Мужчины. Команды. 1/2 финала

Прыжки в воду

11.00 Мужчины. Трамплин 3 м. Полуфинал

16.00 Женщины. Трамплин 3 м. Квалификация

Скалолазание

11.00 Мужчины. Боулдеринг и трудность. Полуфинал в лазании на трудность

13.35 Женщины. Скорость. 1/4 финала

13.46 Женщины. Скорость. 1/2 финала

13.54 Женщины. Скорость. Финал

Баскетбол

Женщины. 1/4 финала

12.00 Сербия — Австралия

15.30 Испания — Бельгия

19.00 Германия — Франция

22.30 Нигерия — США

Вольная борьба

12.00 Женщины, до 50 кг. Утешительный раунд

12.30 Женщины, до 53 кг. 1/8 финала

13.50 Женщины, до 53 кг. 1/4 финала

19.55 Женщины, до 53 кг. 1/2 финала

21.50 Женщины, до 50 кг. Финальная стадия

Греко-римская борьба

12.00 Мужчины, до 77 кг. Утешительный раунд

Мужчины, до 97 кг. Утешительный раунд

12.30 Мужчины, до 67 кг. 1/8 финала

Мужчины, до 87 кг. 1/8 финала

13.50 Мужчины, до 67 кг. 1/4 финала

Мужчины, до 87 кг. 1/4 финала

19.15 Мужчины, до 67 кг. 1/2 финала

Мужчины, до 87 кг. 1/2 финала

20.30 Мужчины, до 77 кг. Финальная стадия

21.05 Мужчины, до 97 кг. Финальная стадия

Парусный спорт

13.00 Женщины. Кайтбординг. Гонки 13-16

Мужчины. Кайтбординг. Гонки 13-16

15.43 Микст. Накра 17. Финальная гонка

16.43 Микст. 470. Финальная гонка

Скейтбординг

13.30 Мужчины. Парк. Предварительные заезды

18.30 Мужчины. Парк. Финал

Велоспорт

13.45 Мужчины. Трек. Спринт. Квалификация

14.26 Женщины. Трек. Кейрин. 1-й раунд

14.52 Женщины. Трек. Командная гонка преследования. 1-й раунд

15.30 Мужчины. Трек. Спринт. 1/32 финала

16.10 Женщины. Трек. Кейрин. Утешительные заезды

16.30 Мужчины. Трек. Спринт. 1/32 финала, утешительные заезды

18.30 Мужчины. Трек. Спринт. 1/16 финала

19.23 Мужчины. Трек. Командная гонка преследования. За 3-е место

19.33 Мужчины. Трек. Командная гонка преследования. Финал

19.42 Мужчины. Трек. Спринт. 1/16 финала, утешительные заезды

20.17 Женщины. Трек. Командная гонка преследования. За 3-е место

20.28 Женщины. Трек. Командная гонка преследования. Финал

20.38 Мужчины. Трек. Спринт. 1/8 финала

21.14 Мужчины. Трек. Спринт. 1/8 финала, утешительные заезды

Водное поло

Мужчины. 1/4 финала

15.00 Хорватия — Испания

16.35 Греция — Сербия

20.00 США — Австралия

21.35 Италия — Венгрия

Хоккей на траве

Женщины. 1/2 финала

15.00 Нидерланды — Аргентина

20.00 Бельгия — Китай

Тяжелая атлетика

16.00 Мужчины, до 61 кг

20.30 Женщины, до 49 кг

Волейбол

Мужчины. 1/2 финала

17.00 Польша — США

21.00 Италия — Франция

Пляжный волейбол

18.00 Женщины. 1/4 финала

18.00 Мужчины. 1/4 финала

Синхронное плавание

20.30 Группы. Акробатическая программа

Бокс

22.30 Женщины. До 57 кг. Полуфиналы

23.02 Мужчины. Свыше 92 кг. Полуфиналы

23.34 Мужчины. До 63,5 кг. Финал

23.51 Мужчины. До 80 кг. Финал

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).