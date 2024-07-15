Роднина назвала анонимкой слова Плющенко о просьбах депутатов поддержать бойкот Олимпиады

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов.

Плющенко заявил, что несколько депутатов просили его поддержать бойкот Олимпиады, а он «послал их в космос».

«Когда произносится [формулировка] «несколько депутатов», называются имя и фамилия. Что комментировать? Это выглядит как анонимка. Он высказался, это его мнение. Допрашивайте его, что он имел в виду», — сказала Роднина «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. На турнире в итоге выступит 15 спортсменов, получивших приглашение от МОК.