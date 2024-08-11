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Париж-2024

Сегодня, 11:32

Роднина — о решении Баха уйти с поста главы МОК: «Слава Богу. Хватит с него»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии «СЭ» отреагировала на решение главы МОК Томаса Баха не избираться на новый срок.

«Слава богу, что он уходит! Было бы славно, если бы он с собой прихватил еще какое-то количество людей. Это хорошо не только для нас, но и для всего олимпийского движения. Он достаточно долго пребывал на этой позиции, теперь хватит с него», — сказала Роднина «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Константин Передерий

Ирина Роднина
Томас Бах
МОК
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