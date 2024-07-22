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Париж-2024

Сегодня, 19:30

Роднина не удивлена решению МОК не транслировать Олимпиаду для россиян

Ирина Роднина.
Фото Global Look Press
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на исчезновение информации о том, что трансляции соревнований Олимпийских игр в Париже можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«За последние 9 лет МОК ни разу не показывал какое-то законное отношение к России и ее гражданам. Почему вы удивляетесь? За 9 лет они выработали свою позицию, а мы все время на что-то надеемся: на человеческое отношение, на правила международные. Сколько можно на это надеяться? Я уже давно никаких чудес от МОК не жду. Все заявления Томаса Баха — это вот как заяц бегает и следы заметает, приблизительно так это выглядит. Поэтому удивляться нечему», — сказала Роднина «СЭ».

В пятницу, 19 июля, сообщалось, что МОК планирует организовать трансляции Игр для России на своем сайте.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

(Александр Абустин)

Олимпиада
Ирина Роднина
МОК
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