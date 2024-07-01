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Париж-2024

Сегодня, 14:32

Роднина обеспокоена безопасностью российских спортсменов на ОИ-2024 на фоне беспорядков в Париже

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» выразила обеспокоенность по поводу безопасности российских спортсменов на Олимпиаде в Париже-2024.

На фоне выборов в парламент Франции в столице начались беспорядки. Представители леворадикального движения били витрины кафе и поджигали мусорные баки во время демонстрации в Париже.

«Не факт, что эти акции продлятся во время игр, но в любом случае это обострение. Поэтому всегда и требуется от города, который проводит Олимпийские игры согласие населения. Что касается наших спортсменов, то не знаю, насколько они будут в безопасности. Я давно не была в Париже. Наверное, будут организованы какие-то маршруты для сохранности транспортных средств», — сказала Роднина «СЭ».

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Александр Абустин

Ирина Роднина
МОК
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