Роднина — об отказе ОКР платить россиянам-участникам Игр-2024: «Мы своих не бросаем»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на решение Олимпийского комитета России (ОКР) не платить призовые российским спортсменам, которые приняли участие в Играх-2024 в Париже.

— Не думаю, что спортсмены не получат призовые выплаты за Олимпиаду. Федерация найдет каких-нибудь спонсоров. Думаю, руководство ОКР и Минспорта найдут решение. Готовит спортсменов тренер и организация, где они тренируются. Еще федерация везде представляет. А какие тут функции у ОКР?! Проявлять себя раз в два года? Призовые выплачивают не они. Это делает фонд поддержки спортсменов, который создавался Путиным. Туда вошло много известных людей, которые вносят средства. Поддерживают они не только олимпийских спортсменов, но и спортивные школы, тренеров. Всех спортсменов отметят. Мы своих никогда не бросаем и не забываем, — сказала Роднина Sport24.

На Олимпиаде-2024 приняли участие 15 российских спортсменов — все в нейтральном статусе.