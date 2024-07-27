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Париж-2024

Сегодня, 13:00

Роднина об открытии Олимпиады: «Нет спорта и того, ради чего все собрались. Но Париж постарался запомниться...»

Зарина Халимхонова
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Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«На каждой Олимпиаде что-то происходит. У нас кольцо не открылось, в Ванкувере не поднялась одна из деталей, которая должна была символизировать зажжение огня. Так что накладки бывают всегда. На любом мероприятии случаются технические накладки.
Понятно, пока нет самого спорта и нет того, ради чего все собрались. Но если обсуждать только это, то будем искать одни недостатки. Мужчина с бородой в женском костюме? Разве написаны правила, кто и как должен быть одет? Нет. Каждый город, который проводит церемонию открытия Олимпиады, старается сделать что-то особенное, чтобы запомниться. Тут Париж постарался...», — сказала Роднина «СЭ».

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.

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