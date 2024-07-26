Роднина: «Олимпиада в Париже войдет в историю со сплошным отрицательным результатом»

Бывшая фигуристка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что в Париже нарушено движение скоростных поездов из-за поджога.

Из-за отмены и переноса рейсов многие пассажиры не могут покинуть вокзал Монпарнас.

«Это только начало. Церемонию открытия это не сорвет. Это будет неприятная оскомина и оттенок всего этого дела, но сорвать это не сорвет. Мне кажется, счет грабежей и всего остального уже давно открыт. Я думаю, что эта Олимпиада войдет в историю со сплошным отрицательным результатом. Самое яркое, что там будет — это выступление спортсменов, несмотря ни на что», — сказала Роднина «СЭ».

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск). Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.

(Константин Передерий)