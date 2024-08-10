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Париж-2024

Сегодня, 13:19

Роднина считает бессмысленным подводить итоги Олимпиады для России

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об итогах Олимпийских игр в Париже для России.
«Никак нельзя оценить результаты Олимпиады для страны. У нас выступали отдельные спортсмены отдельных федераций. Каждый ехал показать лучший результат, но это были не сильнейшие. Чего оценивать-то? Единственное, нас порадовали медалью девочки в теннисе. А так — что оценивать? Это была не сборная страны. Надо перечислить все места, которые спортсмены заняли — это и будет оценкой.

Для России главный итог — мы сможем, если все будет нормально, участвовать в следующей Олимпиаде. Если бы был официальный бойкот, то страна обязана была пропустить два олимпийских цикла. Ребята боролись за наше будущее, за наших будущих спортсменов и присутствие страны на этих соревнованиях», — цитирует Роднину Sport24.

В Олимпийских играх-2024 приняли участие 15 спортсменов из России, выступавших в нейтральном статусе. Их достижения не учитываются в общем медальном зачете. Единственной медалью для россиян стало серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде.

Источник: Sport24
Олимпиада
Ирина Роднина
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