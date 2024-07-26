Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 11:25

Костомаров о россиянах на Олимпиаде: «Надо показывать всем, что мы — страна, которая воспитывает чемпионов»

Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион в фигурном катании Роман Костомаров рассказал, как относится к Олимпиаде в Париже.

«Большой теннис буду, конечно, смотреть. Ребята, которые будут там выступать от нас, не имели никаких запретов, поэтому они будут. Я всегда болею за них, желаю им удачи. И Даниил Медведев, и девочки наши — всем большой удачи, а лучше побед. Доказывать и показывать всем, что мы действительно страна, которая воспитывает чемпионов.

Остальные виды спорта тоже, быть может, посмотрю, если будет какая-то минутка перед телевизором. Хотя интерес к Олимпиаде, конечно, в целом снизился» , — цитирует Костомарова Sport24.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В них примут участие 15 спортсменов из России, которые выступят в нейтральном статусе.

Источник: Sport24
Олимпиада
Роман Костомаров
2
0
Читайте также
CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022
Железнодорожное сообщение в Париже нарушено из-за пожара
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Сколько наград возьмет Россия на Олимпиаде? Медальный план наших
«Нашими спортсменами нужно гордиться. Они не «бомжи» и не «предатели». Колонка Евгения Кафельникова
Звезду телешоу назвали «русским шпионом ФСБ». Его арестовали в Париже: якобы хотел сорвать Олимпиаду
Олимпийский чемпион Федоровцев поделился эмоциями от недопуска дочерей к Играм в Париже
Главный тренер сборной России по плаванию — о Сомове: «Почему он предатель? Он же давно живет за рубежом»
«Ситуации в мире бывают разные, но такая мера — перебор». Олимпийский чемпион — о недопуске россиян на Игры-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Пресс-конференция перед церемонией открытия Олимпийских игр отменена без объяснения причин

Открытие Олимпийских игр 2024: когда пройдет и во сколько начнется церемония в Париже