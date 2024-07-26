Костомаров о россиянах на Олимпиаде: «Надо показывать всем, что мы — страна, которая воспитывает чемпионов»

Олимпийский чемпион в фигурном катании Роман Костомаров рассказал, как относится к Олимпиаде в Париже.

«Большой теннис буду, конечно, смотреть. Ребята, которые будут там выступать от нас, не имели никаких запретов, поэтому они будут. Я всегда болею за них, желаю им удачи. И Даниил Медведев, и девочки наши — всем большой удачи, а лучше побед. Доказывать и показывать всем, что мы действительно страна, которая воспитывает чемпионов.



Остальные виды спорта тоже, быть может, посмотрю, если будет какая-то минутка перед телевизором. Хотя интерес к Олимпиаде, конечно, в целом снизился» , — цитирует Костомарова Sport24.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В них примут участие 15 спортсменов из России, которые выступят в нейтральном статусе.