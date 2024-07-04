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Париж-2024

Сегодня, 14:15

Кто из россиян выступит, кто отказался и не получил допуск: состав России на Олимпиаду-2024

Обновлен список российских спортсменов с допуском на Олимпиаду-2024 в Париже
Отдел спорта «СЭ»
Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Обновление заявки российских спортсменов для участия в летних Олимпийских играх в Париже.

Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий и прохождении процедуры допуска. Свое одобрение дают международные федерации по видам спорта и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). В командных видах участие россиян исключено.

Ряд спортсменов получили допуск и приняли решение стартовать в Париже, ряд — отклонили приглашение, а ряд — получили отказ.

Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Заявка россиян на Олимпиаду-2024

Теннис: Даниил Медведев (согласие дано), Роман Сафиуллин (согласие дано), Павел Котов (согласие дано), Екатерина Александрова (согласие дано), Мирра Андреева (согласие дано), Диана Шнайдер (согласие дано), Елена Веснина (ожидание решения комиссии).

Велошоссе: Тамара Дронова (согласие дано), Алена Иванченко (согласие дано), Глеб Сырица (согласие дано).

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (согласие дано).

Вольная борьба: Начын Монгуш (согласие дано), Шамиль Мамедов (согласие дано), Арслан Багаев (согласие дано), Абдулла Курбанов (согласие дано), Алан Остаев (согласие дано).

Греко-римская борьба: Магомед Муртазалиев (согласие дано).

Женская борьба: Наталья Малышева (согласие дано), Алина Касабиева (согласие дано), Елизавета Петлякова (согласие дано)

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков (ожидание согласия), Захар Петров (согласие дано).

Плавание: Евгений Сомов (ожидание согласия).

Александр Власов.
Фото Global Look Press

Добровольные отказы россиян от Олимпиады-2024

Теннис: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева.

Велошоссе: Александр Власов.

Женская борьба: Вероника Чумикова.

Дзюдо: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков.

Заурбек Сидаков.
Фото Global Look Press

Российские кандидаты, отвергнутые комиссией МОК

Вольная борьба: Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев.

Греко-римская борьба: Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев.

Женская борьба: Надежда Соколова, Ханум Велиева.

Прыжки на батуте: Яна Лебедева.

Тхэквондо: Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан

Гребля на каноэ: Иван Штыль.

Дзюдо: Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова.

Теннис: Аслан Карацев, Вероника Кудерметова.

Олимпиада
Абдулрашид Садулаев
Аслан Карацев
Вероника Кудерметова
Даниил Медведев
Заурбек Сидаков
Иван Штыль
Мирра Андреева
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