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Париж-2024

Сегодня, 11:27

Российская прыгунья с шестом Кнороз рассказала, что планирует смотреть Олимпиаду-2024

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Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала, что планирует следить за Олимпийскими играми-2024 в Париже.

«Что касается соревнований по прыжкам с шестом на Олимпиаде, то я, конечно, буду их смотреть. Мне очень хотелось бы в Париже попрыгать, но пока нам остается только смотреть», — цитирует Кнороз ТАСС.

Во вторник, 21 мая, на командном чемпионате России в Сочи Кнороз заняла первое место и в очередной раз выполнила олимпийский норматив. Три года назад спортсменка также претендовала на участие в Играх, однако не была включена в состав из-за низкой квоты (десять человек), которую определила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) для российской команды.

Российские легкоатлеты отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
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