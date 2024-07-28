Российская сотрудница МОК рассказала, как ей отказали в работе в Париже

Россиянка Ольга Лаева, работавшая на нескольких Олимпиадах и других мероприятиях МОК, в интервью «СЭ» объяснила цветом паспорта отказ в работе в Париже.

— Должна была ехать в Париж, но не срослось — как у многих. Спортсменов пустили, пусть и частично, а нас нет, и я это не совсем поняла. Потому что проверяют на аккредитацию одинаково. Есть подозрение, что спортсменов уже проверяли не раз. Среди нас первых стали банить в ноябре.

— Как это происходило?

— Меня и моих коллег звали в оргкомитет на взаимодействие с прессой — это то, где я работала в Сочи, Лозанне. Контракты подписываются заранее — поэтому данные в МВД Франции отправляли давно. И людям стали приходить письма с отказами. Причем с каждым россиянином стали связываться те, кто их знает, кто их когда-то приглашал — и объяснялись в личной беседе. Прямо не говорили, а так: «Мы примерно понимаем, с чем это связано, будем пытаться что-то сделать». Я была последней, кому ничего не приходило. Работала на чемпионате мира ФИФА по пляжному футболу в январе и получила рассылку — а там написано среди достижений, каких новых сотрудников они наняли. И на моей позиции совсем другой человек. По историям коллег поняла, что попала под ту же раздачу. Вид на жительство, когда училась в Sciences Po, даже не помог.

Я написала на всякий случай в оргкомитет — это какая-то ошибка? Не ответили. Только через месяц мне написал знакомый: «Удобно созвониться?» Поизвинялись, но причины, думаю, все понимают. И даже в ФИФА этому удивились.

— Так а формальная причина есть?

— Не прошел background check, проверку службы безопасности. Но по сути отказали по цвету паспорта — такую же проверку не прошли люди, которые после начала спецоперации уехали из страны, причем у них могло быть оппозиционное мнение по поводу политики. Потом я слышала мнение, что перестали обмениваться информацией российские и французские власти и у их министерства нет оснований для проверки. Выглядит оправданно. Но спортсменов тем не менее подтверждают. Всех волонтеров тоже забанили. С журналистами, так понимаю, по-разному.