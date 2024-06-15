Российские теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не выступят на Олимпиаде-2024

Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова пропустят Олимпиаду-2024.

Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют на Олимпиаде. Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее Марина Марьенко, мать Андрея Рублева заявила, что теннисист не поедет на Игры из-за проблем со здоровьем.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир на Играх будет проводиться с 27 июля по 4 августа.

Помимо Рублева и Хачанова, среди россиян на Олимпиаду в Париже в мужском одиночном разряде отобрались Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. У женщин, помимо Самсоновой, на Играх должны выступить Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.