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Париж-2024

Сегодня, 14:46

Российские теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не выступят на Олимпиаде-2024

Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова пропустят Олимпиаду-2024.

Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют на Олимпиаде. Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее Марина Марьенко, мать Андрея Рублева заявила, что теннисист не поедет на Игры из-за проблем со здоровьем.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир на Играх будет проводиться с 27 июля по 4 августа.

Помимо Рублева и Хачанова, среди россиян на Олимпиаду в Париже в мужском одиночном разряде отобрались Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. У женщин, помимо Самсоновой, на Играх должны выступить Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Даниил Медведев, Мирра Андреева. Российские теннисисты прошли перед Олимпиадой первую проверку. Но впереди их ждет еще одна

Источник: ТАСС
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Людмила Самсонова
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Рублев пропустит Олимпиаду в Париже