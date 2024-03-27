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Летняя Олимпиада

27 марта, 09:35

Российскому каноисту Штокалову до сих пор не вручили бронзовую медаль Олимпиады-2016

Ана Горшкова
Корреспондент
Каноист Илья Штокалов
Илья Штокалов.
Фото Global Look Press
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Российский каноист Илья Штокалов сообщил, что до сих пор не получил бронзовую награду Олимпийских игр-2016.

«Никаких изменений не произошло, мне мою медаль пока не вручили, — цитирует Штокалова ТАСС. — Несколько лет назад я выбрал Олимпийский музей в Лозанне местом получения награды, но до сих пор меня туда не пригласили».

11 июля 2018 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского, показавшего на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро третий результат на дистанции 1000 м и впоследствии лишенного бронзовой награды за нарушение антидопинговых правил. Штокалов тогда занял четвертое место, уступив молдавскому спортсмену по фотофинишу.

Международный олимпийский комитет в августе 2018 года принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину.

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
Илья Штокалов
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