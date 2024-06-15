Рублев пропустит Олимпиаду в Париже

Мама российского теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко сообщила, что сын не будет участвовать в Олимпийских играх в Париже.

«Да, Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал, почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире», — цитирует Марьенко Sport24.

Мать теннисиста отметила, что точных причин не знает, но допускает, что из-за курса лечения Рублева.

«Андрею просто надо найти время, чтобы вылечить свое горло. Полечить или удалить гланды. Так понимаю, что после этого организм сильно ослаблен», — добавила Марьенко.

13 июня стало известно, что ITF допустила всех российских теннисистов к участию в Олимпийских играх в Париже.

Согласно рейтингу, на Олимпиаду в Париже у мужчин должны отправиться Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

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