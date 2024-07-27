Сайт МОК лишил пользователей возможности следить за командой россиян в списке онлайн-трансляций

Как изучил корреспондент «СЭ», сайт Олимпийских игр не дает возможности следить отдельно за соревнованиями с участием индивидуальных нейтральных атлетов из России и Белоруссии с помощью функции «выбери любимую команду». При этом в списке есть команды без статуса страны — например, сборная беженцев.

Функция позволяет поставить «сердечко» напротив названия команды — тогда соревнования с участием ее представителей будут высвечиваться выше в общем списке. В списке есть все сборные кроме AIN, которая формально не является сборной. Таким образом, следить отдельно за нейтральными атлетами, если вы болельщик россиян или белорусов, не получится — их придется искать в общем списке.