Сайт МОК начал трансляции соревнований Олимпиады-2024 на Россию

Сегодня, 16:00
На официальном сайте МОК началась трансляция соревнований Олимпиады-2024 для России.
В 16.00 по московскому времени стартовали два матча футбольного турнира, игры 1-го тура Аргентина — Марокко и Узбекистан — Испания. Эти встречи принимают стадион «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и «Парк де Пренс» соответственно.
Жители России могут смотреть прямые трансляции онлайн на сайте МОК.
Для просмотра пользователям предлагается пройти быструю регистрацию, комментарии — на английском языке.
Российские федеральные каналы решили не приобретать права на трансляцию Олимпиады, и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.