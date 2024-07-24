Сайт МОК начал трансляции соревнований Олимпиады-2024 на Россию

На официальном сайте МОК началась трансляция соревнований Олимпиады-2024 для России.

В 16.00 по московскому времени стартовали два матча футбольного турнира, игры 1-го тура Аргентина — Марокко и Узбекистан — Испания. Эти встречи принимают стадион «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и «Парк де Пренс» соответственно.

Жители России могут смотреть прямые трансляции онлайн на сайте МОК.

Для просмотра пользователям предлагается пройти быструю регистрацию, комментарии — на английском языке.

Российские федеральные каналы решили не приобретать права на трансляцию Олимпиады, и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.