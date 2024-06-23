Сборная США привезет кондиционеры для своих атлетов на Олимпиаду в Париже

Сборная США на Олимпиаду в Париже привезет кондиционеры для своих спортсменов сообщает AP.

Отмечается, что решение сборной противоречит планам организаторов соревнований по сокращению выбросов углекислого газа.

Генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд отметила, что команда ценит усилия, направленные на защиту окружающей среды, однако считает необходимым заботиться о своих спортсменах.

В Олимпийской деревне будет использоваться система охлаждающих труб под полом.

Сообщалось, что сборные Германии, Австралии, Италии, Канады и Великобритании также планируют привезти кондиционеры.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 24 июля по 11 августа. Спортсмены на Играх разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Всего во время проведения Олимпийских игр в Париже будет задействовано 36 спортивных объектов. Часть соревнований примут прилегающие к столице Франции департаменты Ле-Ивелин, Сена и Марна, О-де-Сен и Сена-Сен-Дени.