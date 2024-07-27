Селиваненко поделился мнением о перспективах Андреевой и Медведева на Олимпиаде

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал, что думает о перспективах Мирры Андреевой и Даниила Медведева в смешанном парном разряде на предстоящей Олимпиаде в Париже.

«Какие перспективы у российской пары Андреева/Медведев? Смешанные пары в программе Олимпийских игр составлены, как правило, не из традиционных парных специалистов, а в большинстве случаев из ведущих одиночников, не имеющих особого опыта парной игры. Тем интереснее смотреть такой теннис. При этом результаты таких матчей практически непредсказуемы. Важнее всего настрой и понимание друг друга», — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

В первом круге олимпийского турнира в миксте Мирра Андреева и Даниил Медведев встретятся с итальянской парой Сара Эррани/Андреа Вавассори.