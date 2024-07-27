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Париж-2024

Сегодня, 13:37

Селиваненко поделился мнением о перспективах Андреевой и Медведева на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал, что думает о перспективах Мирры Андреевой и Даниила Медведева в смешанном парном разряде на предстоящей Олимпиаде в Париже.

«Какие перспективы у российской пары Андреева/Медведев? Смешанные пары в программе Олимпийских игр составлены, как правило, не из традиционных парных специалистов, а в большинстве случаев из ведущих одиночников, не имеющих особого опыта парной игры. Тем интереснее смотреть такой теннис. При этом результаты таких матчей практически непредсказуемы. Важнее всего настрой и понимание друг друга», — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

В первом круге олимпийского турнира в миксте Мирра Андреева и Даниил Медведев встретятся с итальянской парой Сара Эррани/Андреа Вавассори.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. В первом круге соревнований Андреева сыграет с полькой Магдой Линетт.

Источник: РБ Спорт
Олимпиада
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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