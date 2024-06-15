Селиваненко — о решении Рублева, Хачанова и Самсоновой не ехать на Олимпиаду: «Не вижу причин для обсуждения»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не выступят на Олимпийских играх в Париже.

«Каждый спортсмен принимает решение, исходя из собственных соображений. Поэтому у каждого свои основания принимать те или иные решения и строить свой календарь в зависимости от многих обстоятельств. У каждого свои причины, так что не вижу в этом ничего такого, что нужно обсуждать», — сказал Селиваненко «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее МОК назвал имена 14 россиян, допущенных до турнира в нейтральном статусе.

Александр Абустин