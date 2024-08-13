Сенатор Климов: «Итоги Олимпиады подтверждают пронатовский характер деятельности МОК»

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал завершившуюся летнюю Олимпиаду в Париже.

«Пронатовский характер деятельности МОК доказывает общее число медалей американского военно-политического блока, в который входят менее 1/6 стран мира с населением лишь 1/10 от мирового», — написал Климов в своем Telegram-канале.

Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. Победителем неофициального медального зачета стала сборная США, завоевавшая 126 медалей разной пробы. На втором месте расположилась команда Китая, в активе которой 91 награда (40-27-24). Тройку лучших замкнула Япония с 45 медалями (20-12-13).

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали единственными обладательницами медалей Игр-2024 от России. Они завоевали серебро в парном турнире.