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Париж-2024

Сегодня, 14:27

Шубенков: «Я разочаровался в олимпийском движении. Не буду следить за Играми-2024»

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Российский легкоатлет, чемпион мира-2015 Сергей Шубенков заявил, что не планирует следить за Олимпийскими играми-2024 в Париже.

«Не планирую следить за Олимпиадой. Позвольте, начну издалека — как-то в 2015 году началась одна история, которая продолжается до сих пор (смеется). Конечно, я шучу. Если серьезно, то последние десять лет олимпийское движение для меня преобратилось, потеряв изначальный смысл.

Я очень сильно разочаровался в олимпийском движении за последние годы. Может быть, проблема не в движении, а во мне. Новости я буду почитывать, но не более того», — приводит слова Шубенкова «Чемпионат».

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Источник: «Чемпионат»
Олимпиада
Сергей Шубенков
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