Ташуев: «РПЛ в тысячу раз интереснее Олимпиады»

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, будет ли следить за Олимпиадой в Париже.

«Не слежу за Олимпиадой. А что там произошло? Река Сена развернулась в другую сторону? (Смеется) Игры вообще транслируют в России? Почитаю новости, кто станет олимпийским чемпионом. Допустим, девочка станет чемпионом по стрельбе из лука. Молодец!

РПЛ в тысячу раз интереснее Олимпиады, конечно. Будем смотреть лучше наш чемпионат России, чем наблюдать, как стреляют из лука по голубям, целям или в кого там попадают...» - цитирует «РБ Спорт» Ташуева.

Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.