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Париж-2024

Сегодня, 06:08

Ташуев: «РПЛ в тысячу раз интереснее Олимпиады»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, будет ли следить за Олимпиадой в Париже.

«Не слежу за Олимпиадой. А что там произошло? Река Сена развернулась в другую сторону? (Смеется) Игры вообще транслируют в России? Почитаю новости, кто станет олимпийским чемпионом. Допустим, девочка станет чемпионом по стрельбе из лука. Молодец!

РПЛ в тысячу раз интереснее Олимпиады, конечно. Будем смотреть лучше наш чемпионат России, чем наблюдать, как стреляют из лука по голубям, целям или в кого там попадают...» - цитирует «РБ Спорт» Ташуева.

Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

 
Корабли и&nbsp;лодки на&nbsp;церемонии открытия Олимпиады. Какой будет церемония закрытия? Может, поплывут обратно? Голышак — об открытии Олимпиады-2024
Источник: «РБ Спорт»
Олимпиада
Сергей Ташуев
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