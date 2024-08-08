Шипулин раскритиковал Олимпиаду в Париже: «Не нравится, что нет нашей великой страны»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об Играх в Париже.

— Меня удивляет, что руководители олимпийского движения с двойным дном. Адекватные люди понимают: нельзя так проводить соревнования. Нельзя мужчине избивать женщину. Мы, к сожалению, принимаем это за должное. В итоге мы видим слезы, обиду и унижение Олимпийской хартии. Я не знаю, чем руководствуются эти люди.

Олимпиада — это великий праздник. Такое трудно передать. Я помню Олимпиаду в Австралии. Это было что-то! Незабываемо! А сейчас плыли в нечистой Сене на трехместной шлюпке. Я присоединяюсь к здравомыслящим людям, которые говорят: очень слабое открытие и проведение Олимпиады. Мне не понравились эти Игры. Не нравится, что нет нашей великой страны, — сказал Шипулин «СЭ».

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа.