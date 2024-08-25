Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 18:57

Шубенков считает неправильным решение не транслировать Олимпиаду в России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский легкоатлет Сергей Шубенков поделился мыслями об отсутствии трансляций Олимпийских игр-2024 на российском ТВ.

«На мой взгляд, это ужасно. Олимпийские игры, как ни крути, это соревнования большого масштаба, круче в спорте ничего нет. Сейчас есть некоторые негативные тенденции: сравнить, какими были Олимпийские игры, и какими они стали. Есть некоторые неприятные моменты. Но с этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Уверен, что многие зрители хотели бы увидеть, люди, которые просто любят спорт. Не транслировать было неправильно», — цитирует Шубенкова Metaratings.ru.

Летняя Олимпиада прошла в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях приняли участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Россияне смогли завоевать только одну медаль на Играх — серебро в теннисе.

Источник: Metaratings.ru.
Олимпиада
Сергей Шубенков
7
Обсудить
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрс»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гайич считает, что золото Джоковича и бронза баскетболистов на Олимпиаде равнозначны для Сербии