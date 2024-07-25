Шведские теннисисты пожаловались на духоту в олимпийском транспорте: «Хуже, чем в Индии»

Спортсмены сборной Швеции по настольному теннису пожаловались на духоту в олимпийском транспорте на Играх в Париже, сообщает Aftonbladet.

Национальная команда добирается до тренировок, проводя в пути туда-обратно 1 час 20 минут. Тренер мужской команды Йорген Перссон заявил, что зачастую в автобусах не работают кондиционеры, из-за чего в транспорте невозможно находиться из-за духоты.

Наставник женской команды Швеции Тобиас Бергман отметил, что спортсменам приходится хуже, чем в Индии:

«Дважды в день мы путешествуем по 40 минут, и, честно говоря, жара здесь, в Париже, хуже, чем если вы находитесь в Индии. Если так будет продолжаться, то люди будут терять сознание в автобусах», — сказал специалист.

Олимпиада-2024 в Париже состоится с 26 июля по 11 августа.