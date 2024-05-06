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Париж-2024

6 мая, 21:50

Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию на время Игр в Париже

Си Цзиньпин.
Фото Global Look Press
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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже.

«Как страна-член Совета безопасности ООН, Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всем мире по случаю Олимпийских игр в Париже», — приводит РИА Новости слова председателя КНР.

5 мая президент Франции Эммануэль Макрон также призвал к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК допустил на Олимпиаду спортсменов из России в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом россияне не допущены на церемонию открытия Игр и не будут учтены в медальном зачете. Также российские атлеты не смогут выступить в командных видах спорта.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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