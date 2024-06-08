Слуцкий назвал анекдотичными обвинения в адрес России в попытке сорвать Олимпиаду

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на обвинения в адрес России в попытке сорвать Олимпиаду.

«Запад обвиняет сейчас Россию в чем угодно, и одно обвинение анекдотичнее другого. Не нужно на эти вещи обращать внимания. Россия подобными вещами и не занимается, и такого быть не может», — цитирует Слуцкого ТАСС.

Ранее центр анализа угроз компании Microsoft опубликовал исследование, в котором обвинил «русских хакеров» во вредоносной деятельности против Олимпиады в Париже и Международного олимпийского комитета (МОК).

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.