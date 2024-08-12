Снуп Догг и Dr. Dre приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Американские рэперы Снуп Догг и Dr. Dre приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже.

Музыканты выступили на мини-концерте в Лос-Анджелесе, который транслировался на арене «Стад де Франс», где проходило закрытие Игр-2024.

Мини-концерт американских звезд в Лос-Анджелесе стал частью символической передачи олимпийского флага от Франции к США, где пройдет следующая летняя Олимпиада. Помимо Снуп Догга и Dr. Dre в шоу поучаствовали группа Red Hot Chili Peppers и певица Билли Айлиш.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.